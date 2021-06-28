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Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда
Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда - РИА Новости, 28.06.2021
Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в статье для журнала National Interest потребовал от Запада безоговорочной поддержки членства Украины в НАТО. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T02:01
2021-06-28T02:01
2021-06-28T02:01
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москва
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европа
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в статье для журнала National Interest потребовал от Запада безоговорочной поддержки членства Украины в НАТО.По его словам, именно так Европа может не потерять Россию в будущем.Автор статьи раскритиковал идею Франции и Германии провести саммит Москвы и Брюсселя, поскольку, по его мнению, Берлин и Париж хотят сделать вид, что "Россия — нормальная страна". Яценюк утверждает, что предложение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона "привело украинцев в ярость".В заключении Яценюк написал, что у Запада "нет права" откладывать решение в отношении Украины.
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Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда
Экс-премьер Украины Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда