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Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда
Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда - РИА Новости, 28.06.2021
Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в статье для журнала National Interest потребовал от Запада безоговорочной поддержки членства Украины в НАТО. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T02:01
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в статье для журнала National Interest потребовал от Запада безоговорочной поддержки членства Украины в НАТО.По его словам, именно так Европа может не потерять Россию в будущем.Автор статьи раскритиковал идею Франции и Германии провести саммит Москвы и Брюсселя, поскольку, по его мнению, Берлин и Париж хотят сделать вид, что "Россия — нормальная страна". Яценюк утверждает, что предложение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона "привело украинцев в ярость".В заключении Яценюк написал, что у Запада "нет права" откладывать решение в отношении Украины.
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россия, эммануэль макрон, нато, евросоюз, арсений яценюк, ангела меркель, москва, франция, европа, украина, в мире
Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда
02:01 28.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Экс-премьер Украины Яценюк дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в статье для журнала National Interest потребовал от Запада безоговорочной поддержки членства Украины в НАТО.
По его словам, именно так Европа может не потерять Россию в будущем.
"Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз", — пишет Яценюк.
Автор статьи раскритиковал идею Франции и Германии провести саммит Москвы и Брюсселя, поскольку, по его мнению, Берлин и Париж хотят сделать вид, что "Россия — нормальная страна". Яценюк утверждает, что предложение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона "привело украинцев в ярость".

"Они (западные лидеры. — Прим. ред.) не хотят спровоцировать или оттолкнуть Россию. <…> Нам необходимо лидерство Запада, чтобы сдержать Россию", — посетовал украинский политик.

В заключении Яценюк написал, что у Запада "нет права" откладывать решение в отношении Украины.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
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РоссияЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзАрсений ЯценюкАнгела МеркельМоскваФранцияЕвропаУкраинаВ мире
 
 
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