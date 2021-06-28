https://ria.ru/20210628/sonlivost-1738844274.html
Врач назвал неожиданную причину сонливости в дневное время
Врач назвал неожиданную причину сонливости в дневное время - РИА Новости, 28.06.2021
Врач назвал неожиданную причину сонливости в дневное время
Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что сонливость днем и бессонница ночью могут указывать... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T05:13
2021-06-28T05:13
2021-06-28T05:13
дмитрий монахов
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью.Медик добавил, что на проблемы с этим органом указывают также такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.Для здоровья печени Монахов посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки.
https://rsport.ria.ru/20210624/pechen-1738236830.html
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дмитрий монахов, россия, здоровье, общество
Врач назвал неожиданную причину сонливости в дневное время
Гепатолог Монахов заявил об опасности сонливости в дневное время