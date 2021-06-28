https://ria.ru/20210628/sobyanin-1738878625.html

Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 28.06.2021

Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:02

2021-06-28T12:02

2021-06-28T14:25

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса", — сказал он.Мэр добавил, что именно поэтому городские власти ввели ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный.По его словам, в результате этих мер число записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что "является неплохим показателем"."Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку", — подчеркнул Собянин.Сегодня в Москве вступили в силу новые правила работы заведений общепита. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать граждане, у которые есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.За минувшие сутки в Москве зафиксировали максимальное число смертей от коронавируса — 124. С начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 1 346 183 человек, жертвами болезни стали 22 210 пациентов, выздоровели 1 148 291.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/kody-1738856731.html

https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738878758.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва