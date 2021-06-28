Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/sobyanin-1738878625.html
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 28.06.2021
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:02
2021-06-28T14:25
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728545410_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_501e3d1f33e1d0eaeb416fb9c3bd4297.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса", — сказал он.Мэр добавил, что именно поэтому городские власти ввели ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный.По его словам, в результате этих мер число записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что "является неплохим показателем"."Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку", — подчеркнул Собянин.Сегодня в Москве вступили в силу новые правила работы заведений общепита. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать граждане, у которые есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.За минувшие сутки в Москве зафиксировали максимальное число смертей от коронавируса — 124. С начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 1 346 183 человек, жертвами болезни стали 22 210 пациентов, выздоровели 1 148 291.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/kody-1738856731.html
https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738878758.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728545410_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e0e2936b7d165631d4b4d3f843902600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
12:02 28.06.2021 (обновлено: 14:25 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Мэр Москвы рассказал о "крайне сложной" ситуации с распространением коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса", — сказал он.
Пустой зал одного из ресторанов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 09:45В России
В Москве начали проверять QR-коды у посетителей кафе и ресторанов
Мэр добавил, что именно поэтому городские власти ввели ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный.
По его словам, в результате этих мер число записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что "является неплохим показателем".
"Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку", — подчеркнул Собянин.
Прививочный кабинет в ГУМе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 12:02Распространение коронавируса
В Москве упростят вакцинацию от коронавируса для мигрантов
Сегодня в Москве вступили в силу новые правила работы заведений общепита. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать граждане, у которые есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.
За минувшие сутки в Москве зафиксировали максимальное число смертей от коронавируса — 124. С начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 1 346 183 человек, жертвами болезни стали 22 210 пациентов, выздоровели 1 148 291.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Опрос показал, сколько россиян готовы привиться ради отдыха на Кубани
08:47На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:44В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
Лента новостейМолния