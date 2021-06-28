https://ria.ru/20210628/skelet-1738972494.html

Скелет кита из фильма "Левиафан" вернули селу Териберка

Скелет кита из фильма "Левиафан" вернули селу Териберка - РИА Новости, 28.06.2021

Скелет кита из фильма "Левиафан" вернули селу Териберка

Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", снятого в заполярном селе Териберка Мурманской области, установили там как новую достопримечательность,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T21:55

2021-06-28T21:55

2021-06-28T21:55

россия

фильм андрея звягинцева "левиафан"

левиафан

баренцево море

андрей чибис

мурманская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/100956/91/1009569156_0:29:2000:1154_1920x0_80_0_0_f97300cf676d127de94c136b08ffed3b.jpg

МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", снятого в заполярном селе Териберка Мурманской области, установили там как новую достопримечательность, сообщил губернатор региона Андрей Чибис."Спустя семь лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из "Левиафана". Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки", - написал глава региона в своем аккаунте в Instagram.Он рассказал, что шесть реставраторов на протяжении четырех месяцев занимались бережным восстановлением скелета и затем привезли домой - на побережье Баренцева моря. "Здесь он займет достойное место на долгие годы и определенно станет еще одним "магнитом" для гостей Заполярья", - уверен Чибис.Село Териберка в 120 километрах от Мурманска стало известно по всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/levifan-1736047208.html

россия

баренцево море

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фильм андрея звягинцева "левиафан", левиафан, баренцево море, андрей чибис, мурманская область, общество