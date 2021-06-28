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Скелет кита из фильма "Левиафан" вернули селу Териберка
Скелет кита из фильма "Левиафан" вернули селу Териберка - РИА Новости, 28.06.2021
Скелет кита из фильма "Левиафан" вернули селу Териберка
Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", снятого в заполярном селе Териберка Мурманской области, установили там как новую достопримечательность,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T21:55
2021-06-28T21:55
россия
фильм андрея звягинцева "левиафан"
левиафан
баренцево море
андрей чибис
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", снятого в заполярном селе Териберка Мурманской области, установили там как новую достопримечательность, сообщил губернатор региона Андрей Чибис."Спустя семь лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из "Левиафана". Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки", - написал глава региона в своем аккаунте в Instagram.Он рассказал, что шесть реставраторов на протяжении четырех месяцев занимались бережным восстановлением скелета и затем привезли домой - на побережье Баренцева моря. "Здесь он займет достойное место на долгие годы и определенно станет еще одним "магнитом" для гостей Заполярья", - уверен Чибис.Село Териберка в 120 километрах от Мурманска стало известно по всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/levifan-1736047208.html
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россия, фильм андрея звягинцева "левиафан", левиафан, баренцево море, андрей чибис, мурманская область, общество
Скелет кита из фильма "Левиафан" вернули селу Териберка
21:55 28.06.2021
 
© "Нон-стоп продакшн"Кадр из фильма "Левиафан"
Кадр из фильма Левиафан
© "Нон-стоп продакшн"

Скелет кита из фильма "Левиафан" установили в селе Териберка как новую достопримечательность

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", снятого в заполярном селе Териберка Мурманской области, установили там как новую достопримечательность, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"Спустя семь лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из "Левиафана". Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки", - написал глава региона в своем аккаунте в Instagram.
Он рассказал, что шесть реставраторов на протяжении четырех месяцев занимались бережным восстановлением скелета и затем привезли домой - на побережье Баренцева моря. "Здесь он займет достойное место на долгие годы и определенно станет еще одним "магнитом" для гостей Заполярья", - уверен Чибис.
Село Териберка в 120 километрах от Мурманска стало известно по всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии.
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РоссияФильм Андрея Звягинцева "Левиафан"ЛевиафанБаренцево мореАндрей ЧибисМурманская областьОбщество
 
 
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