https://ria.ru/20210628/simptomy-1738907335.html

Названы четыре основных симптома коронавируса у вакцинированных

Названы четыре основных симптома коронавируса у вакцинированных - РИА Новости, 28.06.2021

Названы четыре основных симптома коронавируса у вакцинированных

Британские исследователи выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов, сообщает Express. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:44

2021-06-28T14:44

2021-06-28T16:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_de9d0e43b17536c52b0e1390298a54db.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Британские исследователи выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов, сообщает Express.По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, — у получивших оба компонента вакцины пациентов распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель.Исследователи подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Так, прежние "традиционные" признаки болезни — потеря обоняния, одышка и лихорадка — встречаются у привитых пациентов довольно редко. Ранее ученые предупредили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. По словам Сергея Собянина, случаев заражения среди прошедших вакцинацию не так много, но они есть.

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире