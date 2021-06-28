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Названы четыре основных симптома коронавируса у вакцинированных
Названы четыре основных симптома коронавируса у вакцинированных - РИА Новости, 28.06.2021
Названы четыре основных симптома коронавируса у вакцинированных
Британские исследователи выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов, сообщает Express. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:44
2021-06-28T14:44
2021-06-28T16:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Британские исследователи выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов, сообщает Express.По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, — у получивших оба компонента вакцины пациентов распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель.Исследователи подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Так, прежние "традиционные" признаки болезни — потеря обоняния, одышка и лихорадка — встречаются у привитых пациентов довольно редко. Ранее ученые предупредили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. По словам Сергея Собянина, случаев заражения среди прошедших вакцинацию не так много, но они есть.
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
Названы четыре основных симптома коронавируса у вакцинированных
14:44 28.06.2021 (обновлено: 16:11 28.06.2021)
Ученые выявили четыре симптома COVID-19, которые чаще встречаются у вакцинированных
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Британские исследователи выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов, сообщает Express
.
По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, — у получивших оба компонента вакцины пациентов распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель.
Исследователи подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Так, прежние "традиционные" признаки болезни — потеря обоняния, одышка и лихорадка — встречаются у привитых пациентов довольно редко.
Ранее ученые предупредили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.
По словам Сергея Собянина, случаев заражения среди прошедших вакцинацию не так много, но они есть.