https://ria.ru/20210628/shvetsiya-1738876220.html

Премьер Швеции объявил об отставке

Премьер Швеции объявил об отставке - РИА Новости, 28.06.2021

Премьер Швеции объявил об отставке

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке, дополнительные выборы проводиться не будут, сообщает местная радиостанция Radio Sweden. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:54

2021-06-28T11:54

2021-06-28T17:50

стефан лёвен

швеция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155252/56/1552525631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e7072f2f92454a71a245351581e3603.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке, дополнительные выборы проводиться не будут, сообщает местная радиостанция Radio Sweden.Левен попросил спикера парламента Андреаса Норлена попробовать сформировать новое правительство.Ранее стало известно, что парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия премьер-министру. За это проголосовал 181 депутат, против — 168. У Левена была неделя для того, чтобы принять решение о назначении новых выборов или уходе в отставку.Левая партия Швеции заявила, что утратила доверие к правительству из-за отказа от изменений по рынку аренды. В то же время партия "Шведские демократы" заявила, что ее предложение о вотуме недоверия премьеру поддержат "Христианские демократы" и Умеренная коалиционная партия.

https://ria.ru/20210609/shvetsiya-1736339059.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стефан лёвен, швеция, в мире