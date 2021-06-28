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Премьер Швеции объявил об отставке
Премьер Швеции объявил об отставке - РИА Новости, 28.06.2021
Премьер Швеции объявил об отставке
Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке, дополнительные выборы проводиться не будут, сообщает местная радиостанция Radio Sweden. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:54
2021-06-28T17:50
стефан лёвен
швеция
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке, дополнительные выборы проводиться не будут, сообщает местная радиостанция Radio Sweden.Левен попросил спикера парламента Андреаса Норлена попробовать сформировать новое правительство.Ранее стало известно, что парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия премьер-министру. За это проголосовал 181 депутат, против — 168. У Левена была неделя для того, чтобы принять решение о назначении новых выборов или уходе в отставку.Левая партия Швеции заявила, что утратила доверие к правительству из-за отказа от изменений по рынку аренды. В то же время партия "Шведские демократы" заявила, что ее предложение о вотуме недоверия премьеру поддержат "Христианские демократы" и Умеренная коалиционная партия.
https://ria.ru/20210609/shvetsiya-1736339059.html
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стефан лёвен, швеция, в мире
Премьер Швеции объявил об отставке
11:54 28.06.2021 (обновлено: 17:50 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Швеции Стефан Левен на пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Премьер-министр Швеции Стефан Левен на пленарном заседании V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке, дополнительные выборы проводиться не будут, сообщает местная радиостанция Radio Sweden.
Левен попросил спикера парламента Андреаса Норлена попробовать сформировать новое правительство.
Ранее стало известно, что парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия премьер-министру. За это проголосовал 181 депутат, против — 168. У Левена была неделя для того, чтобы принять решение о назначении новых выборов или уходе в отставку.
Левая партия Швеции заявила, что утратила доверие к правительству из-за отказа от изменений по рынку аренды. В то же время партия "Шведские демократы" заявила, что ее предложение о вотуме недоверия премьеру поддержат "Христианские демократы" и Умеренная коалиционная партия.
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