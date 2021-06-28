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В Совфеде рассказали об ответственности за подделку COVID-сертификата
В Совфеде рассказали об ответственности за подделку COVID-сертификата - РИА Новости, 28.06.2021
В Совфеде рассказали об ответственности за подделку COVID-сертификата
За покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:06
2021-06-28T16:41
коронавирус covid-19
здоровье - общество
совет федерации рф
общество
коронавирус в россии
андрей клишас
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", — сказал Клишас.При этом, отметил он, те, кто покупают заведомо поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, сразу подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовали ли они этот документ или нет.
https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738886139.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, совет федерации рф, общество, коронавирус в россии, андрей клишас
В Совфеде рассказали об ответственности за подделку COVID-сертификата
13:06 28.06.2021 (обновлено: 16:41 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Арена Плаза" в Москве
Медицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Арена Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Совфеде рассказали об ответственности за покупку поддельного сертификата о вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", — сказал Клишас.
При этом, отметил он, те, кто покупают заведомо поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, сразу подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовали ли они этот документ или нет.
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