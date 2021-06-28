https://ria.ru/20210628/sanktsii-1738913934.html

В ФСВТС рассказали о контрмерах на санкции США на оружейном рынке

В ФСВТС рассказали о контрмерах на санкции США на оружейном рынке - РИА Новости, 28.06.2021

В ФСВТС рассказали о контрмерах на санкции США на оружейном рынке

Россия выработала систему контрмер против санкций США и их союзников для защиты собственной оружейной продукции на мировом рынке и её иностранных заказчиков,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:19

2021-06-28T15:19

2021-06-28T15:21

россия

дмитрий шугаев

сша

санкт-петербург

безопасность

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия выработала систему контрмер против санкций США и их союзников для защиты собственной оружейной продукции на мировом рынке и её иностранных заказчиков, заявил в понедельник РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев по итогам завершившегося в Санкт Петербурге Международного военно-морского салона."Мы выработали серьезную систему мер по противодействию санкционному давлению со стороны США и их союзников, которая защищает как российских производителей продукции военного назначения, так и наших иностранных партнёров", - сказал Шугаев."Поэтому уверенно могу сказать, несмотря на неприкрытые и грубые попытки США нарушить суверенные права независимых государств на обеспечение собственной безопасности, наша система ВТС действует с высокой эффективностью", - добавил глава ФСВТС России.Он напомнил, что Россия в последние годы уверенно занимает одно из лидирующих мест в мире по объемам продажи оружия. Объем ежегодного экспорта российской продукции военного назначения сохраняется в последние годы на уровне около 15 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210627/oruzhie-1738792691.html

россия

сша

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россия, дмитрий шугаев, сша, санкт-петербург, безопасность, в мире