https://ria.ru/20210628/samolet-1738910689.html
В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов
В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов - РИА Новости, 28.06.2021
В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов
Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку авиаинцидента с опасным сближением самолетов в новосибирском... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:03
2021-06-28T15:03
2021-06-28T15:03
россия
толмачево (аэропорт)
boeing 737
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку авиаинцидента с опасным сближением самолетов в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщает ведомство.По его данным, вечером 26 июня в аэропорту "Толмачёво" произошло срабатывание наземной системы предупреждения об опасных сближениях."По предварительным данным, самолет Airbus-320 рейса Кемерово-Толмачёво и самолет Boeing-737 рейса Симферополь-Толмачёво сблизились на расстоянии 4 километра, что недопустимо согласно нормативным документам", - говорится в сообщении управления.Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210626/samolet-1738715903.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, толмачево (аэропорт), boeing 737, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов
СК организовал проверку инцидента с опасным сближением самолетов в аэропорту "Толмачево"