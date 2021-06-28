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В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов
В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов - РИА Новости, 28.06.2021
В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов
Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку авиаинцидента с опасным сближением самолетов в новосибирском... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:03
2021-06-28T15:03
россия
толмачево (аэропорт)
boeing 737
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку авиаинцидента с опасным сближением самолетов в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщает ведомство.По его данным, вечером 26 июня в аэропорту "Толмачёво" произошло срабатывание наземной системы предупреждения об опасных сближениях."По предварительным данным, самолет Airbus-320 рейса Кемерово-Толмачёво и самолет Boeing-737 рейса Симферополь-Толмачёво сблизились на расстоянии 4 километра, что недопустимо согласно нормативным документам", - говорится в сообщении управления.Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210626/samolet-1738715903.html
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россия, толмачево (аэропорт), boeing 737, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов
15:03 28.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СК организовал проверку инцидента с опасным сближением самолетов в аэропорту "Толмачево"

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку авиаинцидента с опасным сближением самолетов в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщает ведомство.
По его данным, вечером 26 июня в аэропорту "Толмачёво" произошло срабатывание наземной системы предупреждения об опасных сближениях.
"По предварительным данным, самолет Airbus-320 рейса Кемерово-Толмачёво и самолет Boeing-737 рейса Симферополь-Толмачёво сблизились на расстоянии 4 километра, что недопустимо согласно нормативным документам", - говорится в сообщении управления.
Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 10:57
В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей при взлете
 
РоссияТолмачево (аэропорт)Boeing 737Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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