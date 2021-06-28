https://ria.ru/20210628/samolet-1738910689.html

В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов

В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов - РИА Новости, 28.06.2021

В Новосибирске проведут проверку после опасного сближения самолетов

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку авиаинцидента с опасным сближением самолетов в новосибирском... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:03

2021-06-28T15:03

2021-06-28T15:03

россия

толмачево (аэропорт)

boeing 737

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку авиаинцидента с опасным сближением самолетов в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщает ведомство.По его данным, вечером 26 июня в аэропорту "Толмачёво" произошло срабатывание наземной системы предупреждения об опасных сближениях."По предварительным данным, самолет Airbus-320 рейса Кемерово-Толмачёво и самолет Boeing-737 рейса Симферополь-Толмачёво сблизились на расстоянии 4 километра, что недопустимо согласно нормативным документам", - говорится в сообщении управления.Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210626/samolet-1738715903.html

россия

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россия, толмачево (аэропорт), boeing 737, следственный комитет россии (ск рф), происшествия