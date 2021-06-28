https://ria.ru/20210628/sammit-1738837676.html

Лавров объяснил, почему ЕС "похоронил" идею саммита с Россией

Лавров объяснил, почему ЕС "похоронил" идею саммита с Россией - РИА Новости, 28.06.2021

Лавров объяснил, почему ЕС "похоронил" идею саммита с Россией

Идея Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз была похоронена, не успев родиться, из-за позиции русофобского меньшинства в Европе, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T00:29

2021-06-28T00:29

2021-06-28T00:29

россия

европейская внешнеполитическая служба

сергей лавров

мид украины

еврокомиссия

джо байден

владимир путин

москва

франция

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз была похоронена, не успев родиться, из-за позиции русофобского меньшинства в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что сразу после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня "лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось - более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой"."Обозреватели подметили, что США – самим фактом российско-американского саммита в Женеве – как бы дали зеленый свет этой инициативе, но прибалты с поляками пресекли "самодеятельность" Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой "самодеятельности"). Итогом же дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы – пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас. При желании придумают что-нибудь", - написал министр.

https://ria.ru/20210628/devyanostye-1738837268.html

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россия, европейская внешнеполитическая служба, сергей лавров, мид украины, еврокомиссия, джо байден, владимир путин, москва, франция, киев, в мире