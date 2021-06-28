Лавров объяснил, почему ЕС "похоронил" идею саммита с Россией
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Лавров заявил, что русофобское меньшинство в Европе "похоронило" идею саммита с Россией
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз была похоронена, не успев родиться, из-за позиции русофобского меньшинства в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При этом политику Евросоюза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, что полностью подтвердилось на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня, где обсуждались перспективы отношений с Россией. Инициатива А. Меркель и Э. Макрона о проведении встречи с В. В. Путиным, не успев родиться, была похоронена", - написал Лавров в статье, опубликованной газетой "Коммерсант" и журналом "Россия в глобальной политике".
Лавров отметил, что сразу после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня "лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось - более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой".
"Обозреватели подметили, что США – самим фактом российско-американского саммита в Женеве – как бы дали зеленый свет этой инициативе, но прибалты с поляками пресекли "самодеятельность" Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой "самодеятельности"). Итогом же дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы – пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас. При желании придумают что-нибудь", - написал министр.