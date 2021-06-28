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Лавров объяснил, почему ЕС "похоронил" идею саммита с Россией
Лавров объяснил, почему ЕС "похоронил" идею саммита с Россией - РИА Новости, 28.06.2021
Лавров объяснил, почему ЕС "похоронил" идею саммита с Россией
Идея Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз была похоронена, не успев родиться, из-за позиции русофобского меньшинства в Европе, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T00:29
2021-06-28T00:29
россия
европейская внешнеполитическая служба
сергей лавров
мид украины
еврокомиссия
джо байден
владимир путин
москва
франция
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз была похоронена, не успев родиться, из-за позиции русофобского меньшинства в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что сразу после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня "лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось - более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой"."Обозреватели подметили, что США – самим фактом российско-американского саммита в Женеве – как бы дали зеленый свет этой инициативе, но прибалты с поляками пресекли "самодеятельность" Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой "самодеятельности"). Итогом же дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы – пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас. При желании придумают что-нибудь", - написал министр.
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россия, европейская внешнеполитическая служба, сергей лавров, мид украины, еврокомиссия, джо байден, владимир путин, москва, франция, киев, в мире
Лавров объяснил, почему ЕС "похоронил" идею саммита с Россией
00:29 28.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лавров заявил, что русофобское меньшинство в Европе "похоронило" идею саммита с Россией

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз была похоронена, не успев родиться, из-за позиции русофобского меньшинства в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При этом политику Евросоюза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, что полностью подтвердилось на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня, где обсуждались перспективы отношений с Россией. Инициатива А. Меркель и Э. Макрона о проведении встречи с В. В. Путиным, не успев родиться, была похоронена", - написал Лавров в статье, опубликованной газетой "Коммерсант" и журналом "Россия в глобальной политике".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Лавров отметил, что сразу после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня "лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось - более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой".
"Обозреватели подметили, что США – самим фактом российско-американского саммита в Женеве – как бы дали зеленый свет этой инициативе, но прибалты с поляками пресекли "самодеятельность" Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой "самодеятельности"). Итогом же дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы – пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас. При желании придумают что-нибудь", - написал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
00:23
Лавров сравнил западный миропорядок с "лихими девяностыми"
 
РоссияЕвропейская внешнеполитическая службаСергей ЛавровМИД УкраиныЕврокомиссияДжо БайденВладимир ПутинМоскваФранцияКиевВ мире
 
 
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