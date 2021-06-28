https://ria.ru/20210628/sammit-1738836535.html

Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве

Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве - РИА Новости, 28.06.2021

Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве

Глава МИД Сергей Лавров в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" заявил, что поступающие из Вашингтона заявления после... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T00:12

2021-06-28T00:12

2021-06-28T06:48

саммит путина и байдена

россия

евросовет

сергей лавров

еврокомиссия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" заявил, что поступающие из Вашингтона заявления после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече глав двух государств.Глава российской дипломатии напомнил, что диалог Путина и Байдена завершился договоренностью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности — при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны. Другим итогом, продолжил Лавров, стало понимание о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан обеих стран, а также по проблеме региональных конфликтов.Лавров подчеркнул, что Путин четко обозначил, что результат на каждом из направлений возможень лишь с помощью нахождения "обоюдоприемлемого баланса интересов" строго на паритетных началах. При этом, добавил министр, на переговорах с американской стороной возражений не прозвучало.Кроме того, добавил он, сейчас предстоит узнать, как на самом деле пройдут консультации, о которых шла речь на саммите двух стран."И все же мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения "большого брата", сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", — подчеркнул Лавров.По мнению министра, позицию европейских стран, вторивших американским чиновникам, могли разработать на встречах, прошедших до российско-американской встречи: на саммитах G7 в Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а также разговор Байдена с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Саммит Россия — США состоялся в Женеве 16 июня.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

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россия, евросовет, сергей лавров, еврокомиссия, джо байден, владимир путин, сша, в мире