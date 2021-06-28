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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210628/sammit-1738836535.html
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве - РИА Новости, 28.06.2021
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве
Глава МИД Сергей Лавров в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" заявил, что поступающие из Вашингтона заявления после... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T00:12
2021-06-28T06:48
саммит путина и байдена
россия
евросовет
сергей лавров
еврокомиссия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" заявил, что поступающие из Вашингтона заявления после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече глав двух государств.Глава российской дипломатии напомнил, что диалог Путина и Байдена завершился договоренностью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности — при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны. Другим итогом, продолжил Лавров, стало понимание о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан обеих стран, а также по проблеме региональных конфликтов.Лавров подчеркнул, что Путин четко обозначил, что результат на каждом из направлений возможень лишь с помощью нахождения "обоюдоприемлемого баланса интересов" строго на паритетных началах. При этом, добавил министр, на переговорах с американской стороной возражений не прозвучало.Кроме того, добавил он, сейчас предстоит узнать, как на самом деле пройдут консультации, о которых шла речь на саммите двух стран."И все же мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения "большого брата", сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", — подчеркнул Лавров.По мнению министра, позицию европейских стран, вторивших американским чиновникам, могли разработать на встречах, прошедших до российско-американской встречи: на саммитах G7 в Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а также разговор Байдена с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Саммит Россия — США состоялся в Женеве 16 июня.
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россия, евросовет, сергей лавров, еврокомиссия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве
00:12 28.06.2021 (обновлено: 06:48 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после встречи Путина с Байденом в Женеве

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" заявил, что поступающие из Вашингтона заявления после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече глав двух государств.
Глава российской дипломатии напомнил, что диалог Путина и Байдена завершился договоренностью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности — при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны. Другим итогом, продолжил Лавров, стало понимание о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан обеих стран, а также по проблеме региональных конфликтов.
Лавров подчеркнул, что Путин четко обозначил, что результат на каждом из направлений возможень лишь с помощью нахождения "обоюдоприемлемого баланса интересов" строго на паритетных началах. При этом, добавил министр, на переговорах с американской стороной возражений не прозвучало.

"Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки: мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования". Причем все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Москва "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", — написал Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Кроме того, добавил он, сейчас предстоит узнать, как на самом деле пройдут консультации, о которых шла речь на саммите двух стран.
"И все же мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения "большого брата", сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", — подчеркнул Лавров.
По мнению министра, позицию европейских стран, вторивших американским чиновникам, могли разработать на встречах, прошедших до российско-американской встречи: на саммитах G7 в Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а также разговор Байдена с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Саммит Россия — США состоялся в Женеве 16 июня.
Президент США Джо Байден после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 23:37Саммит Путина и Байдена
Саммит обманутых американских надежд
 
Саммит Путина и БайденаРоссияЕвросоветСергей ЛавровЕврокомиссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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