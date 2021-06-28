https://ria.ru/20210628/rumyniya-1738849486.html

В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море

В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море - РИА Новости, 28.06.2021

В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море

Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для "сдерживания" России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:22

2021-06-28T08:22

2021-06-28T08:22

россия

богдан ауреску

нато

мид румынии

джо байден

румыния

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_0:79:1525:937_1920x0_80_0_0_64ca641d0674599179c24154b2b5bc0c.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для "сдерживания" России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.В мае президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал "укрепление сдерживания" на европейском континенте."На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние - ред.) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности", - заявил Ауреску в интервью американскому изданию Washington Examiner. Портал побеседовал с главой МИД страны и министром обороны Николае Чукэ во время масштабных учений НАТО Defender Europe.Ауреску отметил, что многонациональная бригада НАТО расквартирована в румынском городе Крайова, но пока только Польша "присутствует на местах"."Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин "устойчивая и постоянная ротация"... Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных - ред.), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе", - добавил глава МИД Румынии.Румынский министр обороны Николае Чукэ, в свою очередь, выразил надежду, что существует возможность "развернуть как можно больше американских войск" в стране."Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране. Мы обсудили (этот вопрос - ред.) с командованием США в Европе, министром обороны США, надеюсь, что мы как можно скорее проведем двусторонние обсуждения с новым (американским - ред.) министром обороны для выяснения деталей", - сказал Чукэ порталу.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210628/aziya-1738635178.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/zakharova-1738758671.html

россия

румыния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, богдан ауреску, нато, мид румынии, джо байден, румыния, сша, безопасность, в мире