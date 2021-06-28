Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/rumyniya-1738849486.html
В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море
В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море - РИА Новости, 28.06.2021
В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море
Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для "сдерживания" России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:22
2021-06-28T08:22
россия
богдан ауреску
нато
мид румынии
джо байден
румыния
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_0:79:1525:937_1920x0_80_0_0_64ca641d0674599179c24154b2b5bc0c.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для "сдерживания" России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.В мае президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал "укрепление сдерживания" на европейском континенте."На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние - ред.) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности", - заявил Ауреску в интервью американскому изданию Washington Examiner. Портал побеседовал с главой МИД страны и министром обороны Николае Чукэ во время масштабных учений НАТО Defender Europe.Ауреску отметил, что многонациональная бригада НАТО расквартирована в румынском городе Крайова, но пока только Польша "присутствует на местах"."Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин "устойчивая и постоянная ротация"... Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных - ред.), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе", - добавил глава МИД Румынии.Румынский министр обороны Николае Чукэ, в свою очередь, выразил надежду, что существует возможность "развернуть как можно больше американских войск" в стране."Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране. Мы обсудили (этот вопрос - ред.) с командованием США в Европе, министром обороны США, надеюсь, что мы как можно скорее проведем двусторонние обсуждения с новым (американским - ред.) министром обороны для выяснения деталей", - сказал Чукэ порталу.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210628/aziya-1738635178.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210626/zakharova-1738758671.html
россия
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_154:60:1428:1016_1920x0_80_0_0_6eedba15817552a7e04dcddfcd0548fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, богдан ауреску, нато, мид румынии, джо байден, румыния, сша, безопасность, в мире
В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море
08:22 28.06.2021
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine

В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море для сдерживания России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для "сдерживания" России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
В мае президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал "укрепление сдерживания" на европейском континенте.
"На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние - ред.) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности", - заявил Ауреску в интервью американскому изданию Washington Examiner. Портал побеседовал с главой МИД страны и министром обороны Николае Чукэ во время масштабных учений НАТО Defender Europe.
Ауреску отметил, что многонациональная бригада НАТО расквартирована в румынском городе Крайова, но пока только Польша "присутствует на местах".
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 08:00
"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России
"Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин "устойчивая и постоянная ротация"... Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных - ред.), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе", - добавил глава МИД Румынии.
Румынский министр обороны Николае Чукэ, в свою очередь, выразил надежду, что существует возможность "развернуть как можно больше американских войск" в стране.
"Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране. Мы обсудили (этот вопрос - ред.) с командованием США в Европе, министром обороны США, надеюсь, что мы как можно скорее проведем двусторонние обсуждения с новым (американским - ред.) министром обороны для выяснения деталей", - сказал Чукэ порталу.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 21:05В мире
Захарова сделала вывод после провокации Лондона с эсминцем в Черном море
 
РоссияБогдан АурескуНАТОМИД РумынииДжо БайденРумынияСШАБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:44В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
Лента новостейМолния