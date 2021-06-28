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Подведены итоги всероссийского отбора в Российский национальный оркестр
Подведены итоги всероссийского отбора в Российский национальный оркестр - РИА Новости, 28.06.2021
Подведены итоги всероссийского отбора в Российский национальный оркестр
Жюри первого всероссийского отбора Российского национального оркестра (РНО) в результате обсуждения результатов второго тура назвало победителем и обладателем... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:01
2021-06-28T15:01
2021-06-28T15:33
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Жюри первого всероссийского отбора Российского национального оркестра (РНО) в результате обсуждения результатов второго тура назвало победителем и обладателем Гран-при 17-летнюю Еву Геворгян (фортепиано), сообщили РИА Новости в пресс-службе РНО."Открывать новых одаренных музыкантов и предоставить им новые возможности для развития – цель благая. Мы из более 300 заявок в финал отобрали 30 человек, среди которых нам предстояло выбрать победителя. Конечно, оценивать исполнителей можно по-разному, сколько людей – столько и мнений. Однако мнение нашего жюри о Еве Геворгян было практически единогласным. Это очень зрелая пианистка, вызывающая безусловное уважение и симпатию. Мы также не могли не отметить двух скрипачей – Михаила Усова и Софию Яковенко, они тоже объявлены победителями конкурса", - отметил председатель жюри, концертмейстер РНО Алексей Бруни.Геворгян выступит вместе с Российским национальным оркестром в одном их концертов нового сезона в Москве. Усов и Яковенко станут участниками октябрьского гастрольного тура РНО по городам России.Бруни отметил, что в результате большого отбора жюри получило обширное представление о том, что происходит в подрастающем поколении музыкантов.
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музыка, новости культуры, российский национальный оркестр
Подведены итоги всероссийского отбора в Российский национальный оркестр
15:01 28.06.2021 (обновлено: 15:33 28.06.2021)
Подведены итоги первого всероссийского отбора в Российский национальный оркестр
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Жюри первого всероссийского отбора Российского национального оркестра (РНО) в результате обсуждения результатов второго тура назвало победителем и обладателем Гран-при 17-летнюю Еву Геворгян (фортепиано), сообщили РИА Новости в пресс-службе РНО.
"Открывать новых одаренных музыкантов и предоставить им новые возможности для развития – цель благая. Мы из более 300 заявок в финал отобрали 30 человек, среди которых нам предстояло выбрать победителя. Конечно, оценивать исполнителей можно по-разному, сколько людей – столько и мнений. Однако мнение нашего жюри о Еве Геворгян было практически единогласным. Это очень зрелая пианистка, вызывающая безусловное уважение и симпатию. Мы также не могли не отметить двух скрипачей – Михаила Усова и Софию Яковенко, они тоже объявлены победителями конкурса", - отметил председатель жюри, концертмейстер РНО Алексей Бруни.
Геворгян выступит вместе с Российским национальным оркестром в одном их концертов нового сезона в Москве. Усов и Яковенко станут участниками октябрьского гастрольного тура РНО по городам России.
Бруни отметил, что в результате большого отбора жюри получило обширное представление о том, что происходит в подрастающем поколении музыкантов.