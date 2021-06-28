https://ria.ru/20210628/rid-1738937814.html

Мосгорсуд утвердил приговор американцу Риду за драку с полицейскими

Мосгорсуд утвердил приговор американцу Риду за драку с полицейскими - РИА Новости, 28.06.2021

Мосгорсуд утвердил приговор американцу Риду за драку с полицейскими

Мосгорсуд отказал в жалобе на приговор гражданину США Тревору Риду, осуждённому на 9 лет колонии за нападение на сотрудников полиции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:34

2021-06-28T17:34

2021-06-28T17:34

тревор рид

москва

россия

московский городской суд

сша

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595956769_0:226:3000:1914_1920x0_80_0_0_6126ff26bfd9d9639f952f4d74409a92.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе на приговор гражданину США Тревору Риду, осуждённому на 9 лет колонии за нападение на сотрудников полиции, сообщили РИА Новости в суде."Московский городской суд оставил без изменения приговор Головинского районного суда Москвы от 30 июля 2020 года в отношении Тревора Рида", — сказала собеседница агентства.Головинский суд прошлым летом приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20210628/rid-1738888854.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тревор рид, москва, россия, московский городской суд, сша, происшествия