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Туризм
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S7 откроет регулярные рейсы в Бургас и Варну
S7 откроет регулярные рейсы в Бургас и Варну - РИА Новости, 28.06.2021
S7 откроет регулярные рейсы в Бургас и Варну
Российская авиакомпания S7 в июле откроет регулярные рейсы из Москвы в болгарские Бургас и Варну, сообщает сам перевозчик. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:27
2021-06-28T13:59
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
новости - туризм
бургас
s7 airlines
москва
варна
болгария
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в июле откроет регулярные рейсы из Москвы в болгарские Бургас и Варну, сообщает сам перевозчик."S7 Airlines... открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Бургас и Варну... Рейс из Москвы в Бургас будет выполняться начиная с 9 июля по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 19 июля добавится еще рейс по средам... Рейс из Москвы в Варну будет выполняться начиная с 17 июля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.Авиакомпания отмечает, что правила въезда в зарубежные государства и из-за рубежа в РФ могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.РФ с понедельника возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Болгарией.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм, бургас, s7 airlines, москва, варна, болгария
S7 откроет регулярные рейсы в Бургас и Варну
13:27 28.06.2021 (обновлено: 13:59 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "S7 Airlines" в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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S7 откроет в июле регулярные рейсы из Москвы в Бургас и Варну

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в июле откроет регулярные рейсы из Москвы в болгарские Бургас и Варну, сообщает сам перевозчик.
"S7 Airlines... открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Бургас и Варну... Рейс из Москвы в Бургас будет выполняться начиная с 9 июля по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 19 июля добавится еще рейс по средам... Рейс из Москвы в Варну будет выполняться начиная с 17 июля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.
Авиакомпания отмечает, что правила въезда в зарубежные государства и из-за рубежа в РФ могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.
РФ с понедельника возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Болгарией.
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ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаНовости - ТуризмБургасS7 AirlinesМоскваВарнаБолгария
 
 
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