https://ria.ru/20210628/reysy-1738893171.html

S7 откроет регулярные рейсы в Бургас и Варну

S7 откроет регулярные рейсы в Бургас и Варну - РИА Новости, 28.06.2021

S7 откроет регулярные рейсы в Бургас и Варну

Российская авиакомпания S7 в июле откроет регулярные рейсы из Москвы в болгарские Бургас и Варну, сообщает сам перевозчик. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:27

2021-06-28T13:27

2021-06-28T13:59

туризм

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

новости - туризм

бургас

s7 airlines

москва

варна

болгария

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в июле откроет регулярные рейсы из Москвы в болгарские Бургас и Варну, сообщает сам перевозчик."S7 Airlines... открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Бургас и Варну... Рейс из Москвы в Бургас будет выполняться начиная с 9 июля по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 19 июля добавится еще рейс по средам... Рейс из Москвы в Варну будет выполняться начиная с 17 июля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.Авиакомпания отмечает, что правила въезда в зарубежные государства и из-за рубежа в РФ могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.РФ с понедельника возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Болгарией.

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

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москва

варна

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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм, бургас, s7 airlines, москва, варна, болгария