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В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса

В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса - РИА Новости, 28.06.2021

В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса

Рекордная жара в 46,6 градуса зафиксирована в городе Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщает местная метеорологическая служба. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:25

2021-06-28T14:25

2021-06-28T14:33

саскачеван

британская колумбия

канада

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рекордная жара в 46,6 градуса зафиксирована в городе Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщает местная метеорологическая служба.Служба отмечает, что город "побил рекорд максимальной температуры в Канаде"."Официальная максимальная температура Литтона в Британской Колумбии... 27 июня 2021 года составляет 46,6 градуса", - говорится в заявлении в Twitter.По данным метеорологов, предыдущий рекорд составлял 45 градусов и был установлен 5 июля 1937 года в городе Йеллоу Грасс и населенном пункте Мидейл в провинции Саскачеван.

https://ria.ru/20210628/zabolevaemosmt-1738886808.html

саскачеван

британская колумбия

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саскачеван, британская колумбия, канада, в мире