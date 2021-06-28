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В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса
В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса - РИА Новости, 28.06.2021
В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса
Рекордная жара в 46,6 градуса зафиксирована в городе Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщает местная метеорологическая служба. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:25
2021-06-28T14:25
2021-06-28T14:33
саскачеван
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рекордная жара в 46,6 градуса зафиксирована в городе Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщает местная метеорологическая служба.Служба отмечает, что город "побил рекорд максимальной температуры в Канаде"."Официальная максимальная температура Литтона в Британской Колумбии... 27 июня 2021 года составляет 46,6 градуса", - говорится в заявлении в Twitter.По данным метеорологов, предыдущий рекорд составлял 45 градусов и был установлен 5 июля 1937 года в городе Йеллоу Грасс и населенном пункте Мидейл в провинции Саскачеван.
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саскачеван, британская колумбия, канада, в мире
В Канаде температура поднялась до 46,6 градуса
14:25 28.06.2021 (обновлено: 14:33 28.06.2021)
На западе Канады температура побила рекорд жары, поднявшись до 46,6 градуса