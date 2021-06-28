https://ria.ru/20210628/rakety-1738969686.html

В Сирии обстреляли американскую военную базу

В Сирии обстреляли американскую военную базу - РИА Новости, 29.06.2021

В Сирии обстреляли американскую военную базу

На востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор американскую военную базу обстреляли с помощью ракет, передает сирийский государственный телеканал "Сурия". РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-28T21:08

2021-06-28T21:08

2021-06-29T00:06

война в сирии

война в сирии

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

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БЕЙРУТ, 28 июн — РИА Новости. На востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор американскую военную базу обстреляли с помощью ракет, передает сирийский государственный телеканал "Сурия".Инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Омар. По данным источников СМИ, около "незаконной базы" барражирует военная авиация.Как ранее сообщил Пентагон, США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Это сделали в ответ на нападения, нацеленные "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке, и чтобы устранить угрозу, указали в оборонном ведомстве. В Пентагоне подчеркнули, что атаки были нацелены на оружейные склады и оперативные объекты, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".Со своей стороны, сирийский МИД осудил эти удары, назвав эти действия посягательством на суверенитет Сирии и Ирака, и призвал Вашингтон незамедлительно отказаться от этого.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011-го. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию против ИГ* — без разрешения государственных властей. Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако позднее он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным Штатам "Сирийским демократическим силам".Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией. Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210628/siriya-1738842831.html

https://ria.ru/20210516/siriya-1732557477.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, в мире