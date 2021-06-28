https://ria.ru/20210628/qualcomm-1738914453.html

Qualcomm показала новый процессор для самых дорогих смартфонов

Qualcomm показала новый процессор для самых дорогих смартфонов - РИА Новости, 28.06.2021

Qualcomm показала новый процессор для самых дорогих смартфонов

Американский чипмейкер Qualcomm представил модернизированный вариант процессора Snapdragon 888 для флагманских смартфонов, получившего приставку Plus. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:21

2021-06-28T15:21

2021-06-28T15:21

наука

android

qualcomm

технологии

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский чипмейкер Qualcomm представил модернизированный вариант процессора Snapdragon 888 для флагманских смартфонов, получившего приставку Plus. Платформа получила два принципиальных улучшения по сравнению с предшественницей — максимальная тактовая частота выросла до 3 ГГц, а сопроцессор Qualcomm Hexagon 780 AI, необходимый для работы модуля искусственного интеллекта, стал на 20 процентов мощнее.Остальное практически не изменилось за последние полгода — графический процессор Adreno 660, модем Snapdragon X60 5G и большое ядро ARM Cortex-X1. Последнее часто критикуется экспертами и пользователями за чрезмерный нагрев и повышенное энергопотребление.Первые смартфоны, которую получат обновленную однокристальную платформу будут выпущены уже в третьем квартале 2021 года. Представители Asus, Motorola, Xiaomi и Vivo уже объявили о разработке устройств с этим процессором.

https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, qualcomm, технологии