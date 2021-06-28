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Наука
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Qualcomm показала новый процессор для самых дорогих смартфонов
Qualcomm показала новый процессор для самых дорогих смартфонов - РИА Новости, 28.06.2021
Qualcomm показала новый процессор для самых дорогих смартфонов
Американский чипмейкер Qualcomm представил модернизированный вариант процессора Snapdragon 888 для флагманских смартфонов, получившего приставку Plus. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:21
2021-06-28T15:21
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qualcomm
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский чипмейкер Qualcomm представил модернизированный вариант процессора Snapdragon 888 для флагманских смартфонов, получившего приставку Plus. Платформа получила два принципиальных улучшения по сравнению с предшественницей — максимальная тактовая частота выросла до 3 ГГц, а сопроцессор Qualcomm Hexagon 780 AI, необходимый для работы модуля искусственного интеллекта, стал на 20 процентов мощнее.Остальное практически не изменилось за последние полгода — графический процессор Adreno 660, модем Snapdragon X60 5G и большое ядро ARM Cortex-X1. Последнее часто критикуется экспертами и пользователями за чрезмерный нагрев и повышенное энергопотребление.Первые смартфоны, которую получат обновленную однокристальную платформу будут выпущены уже в третьем квартале 2021 года. Представители Asus, Motorola, Xiaomi и Vivo уже объявили о разработке устройств с этим процессором.
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android, qualcomm, технологии

Qualcomm показала новый процессор для самых дорогих смартфонов

15:21 28.06.2021
 
© QualcommQualcomm Snapdragon 870
Qualcomm Snapdragon 870
© Qualcomm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский чипмейкер Qualcomm представил модернизированный вариант процессора Snapdragon 888 для флагманских смартфонов, получившего приставку Plus.
Платформа получила два принципиальных улучшения по сравнению с предшественницей — максимальная тактовая частота выросла до 3 ГГц, а сопроцессор Qualcomm Hexagon 780 AI, необходимый для работы модуля искусственного интеллекта, стал на 20 процентов мощнее.
Остальное практически не изменилось за последние полгода — графический процессор Adreno 660, модем Snapdragon X60 5G и большое ядро ARM Cortex-X1. Последнее часто критикуется экспертами и пользователями за чрезмерный нагрев и повышенное энергопотребление.
Первые смартфоны, которую получат обновленную однокристальную платформу будут выпущены уже в третьем квартале 2021 года. Представители Asus, Motorola, Xiaomi и Vivo уже объявили о разработке устройств с этим процессором.
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