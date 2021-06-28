https://ria.ru/20210628/qr-kody-1738903141.html

В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды

В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды

За три дня QR-коды получили почти 2,5 миллиона москвичей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:22

2021-06-28T14:22

2021-06-28T15:29

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За три дня QR-коды получили почти 2,5 миллиона москвичей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Те, у кого возникли сложности, оставили почти 19 тысяч обращений в техподдержку портала mos.ru", — уточняется в заявлении.Более девяти тысяч из них связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации и почти десять тысяч отправили пользователи, переболевшие COVID-19 в течение полугода. Большинство тех, кто оставил обращение в связи с прививкой (63 процента рассмотренных заявок), получат QR-код в понедельник до конца дня."Тем, кому цифровой сертификат в силу объективных причин не может быть сгенерирован, направляются разъяснения о том, почему код не может быть выдан, и что следует сделать для его получения", — отметили в штабе.В частности, 23 процента обратившихся прививались в другом регионе или в учреждении, не подведомственном департаменту здравоохранения, и теперь их данные сверяют с федеральным регистром вакцинированных. Если их в этом списке не окажется, сведения передадут на рассмотрение в Минздрав России. Самим жителям в таком случае рекомендуется обратиться в то медучреждение, где была поставлена прививка, для проверки корректности внесения информации в федеральный регистр.Кроме того, восемь процентов не проходили вакцинацию вовсе. В указанных в заявках учреждениях была проверена вся первичная документация, но ни в ней, ни в информационных системах записей о вакцинации не оказалось, пять процентов сделали прививку только одним компонентом и получат QR-код после завершения вакцинации вторым компонентом."Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21 процент обращений удовлетворены – москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня", — добавили в штабеПри этом около девяти процентов рассмотренных обращений отклонили, так как с момента выздоровления прошло более полугода.Сегодня в Москве вступили в силу новые правила работы заведений общепита. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать граждане, у которые есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.

https://ria.ru/20210628/sobyanin-1738878625.html

https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738878758.html

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738876343.html

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