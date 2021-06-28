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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/qr-kody-1738903141.html
В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды
В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды
За три дня QR-коды получили почти 2,5 миллиона москвичей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:22
2021-06-28T15:29
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За три дня QR-коды получили почти 2,5 миллиона москвичей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Те, у кого возникли сложности, оставили почти 19 тысяч обращений в техподдержку портала mos.ru", — уточняется в заявлении.Более девяти тысяч из них связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации и почти десять тысяч отправили пользователи, переболевшие COVID-19 в течение полугода. Большинство тех, кто оставил обращение в связи с прививкой (63 процента рассмотренных заявок), получат QR-код в понедельник до конца дня."Тем, кому цифровой сертификат в силу объективных причин не может быть сгенерирован, направляются разъяснения о том, почему код не может быть выдан, и что следует сделать для его получения", — отметили в штабе.В частности, 23 процента обратившихся прививались в другом регионе или в учреждении, не подведомственном департаменту здравоохранения, и теперь их данные сверяют с федеральным регистром вакцинированных. Если их в этом списке не окажется, сведения передадут на рассмотрение в Минздрав России. Самим жителям в таком случае рекомендуется обратиться в то медучреждение, где была поставлена прививка, для проверки корректности внесения информации в федеральный регистр.Кроме того, восемь процентов не проходили вакцинацию вовсе. В указанных в заявках учреждениях была проверена вся первичная документация, но ни в ней, ни в информационных системах записей о вакцинации не оказалось, пять процентов сделали прививку только одним компонентом и получат QR-код после завершения вакцинации вторым компонентом."Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21 процент обращений удовлетворены – москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня", — добавили в штабеПри этом около девяти процентов рассмотренных обращений отклонили, так как с момента выздоровления прошло более полугода.Сегодня в Москве вступили в силу новые правила работы заведений общепита. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать граждане, у которые есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.
https://ria.ru/20210628/sobyanin-1738878625.html
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россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество
В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды
14:22 28.06.2021 (обновлено: 15:29 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске сканирует QR-код с помощью смартфона на входе в магазин
Молодой человек в защитной маске сканирует QR-код с помощью смартфона на входе в магазин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За три дня QR-коды получили почти 2,5 миллиона москвичей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Те, у кого возникли сложности, оставили почти 19 тысяч обращений в техподдержку портала mos.ru", — уточняется в заявлении.
Более девяти тысяч из них связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации и почти десять тысяч отправили пользователи, переболевшие COVID-19 в течение полугода. Большинство тех, кто оставил обращение в связи с прививкой (63 процента рассмотренных заявок), получат QR-код в понедельник до конца дня.
"Тем, кому цифровой сертификат в силу объективных причин не может быть сгенерирован, направляются разъяснения о том, почему код не может быть выдан, и что следует сделать для его получения", — отметили в штабе.
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В частности, 23 процента обратившихся прививались в другом регионе или в учреждении, не подведомственном департаменту здравоохранения, и теперь их данные сверяют с федеральным регистром вакцинированных. Если их в этом списке не окажется, сведения передадут на рассмотрение в Минздрав России. Самим жителям в таком случае рекомендуется обратиться в то медучреждение, где была поставлена прививка, для проверки корректности внесения информации в федеральный регистр.
Кроме того, восемь процентов не проходили вакцинацию вовсе. В указанных в заявках учреждениях была проверена вся первичная документация, но ни в ней, ни в информационных системах записей о вакцинации не оказалось, пять процентов сделали прививку только одним компонентом и получат QR-код после завершения вакцинации вторым компонентом.
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"Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21 процент обращений удовлетворены – москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня", — добавили в штабе
При этом около девяти процентов рассмотренных обращений отклонили, так как с момента выздоровления прошло более полугода.
Сегодня в Москве вступили в силу новые правила работы заведений общепита. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать граждане, у которые есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.
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