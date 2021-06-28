https://ria.ru/20210628/qr-kod-1738907602.html

Оперштаб рассказал, кому в Москве сгенерировали QR-коды

Оперштаб рассказал, кому в Москве сгенерировали QR-коды - РИА Новости, 28.06.2021

Оперштаб рассказал, кому в Москве сгенерировали QR-коды

QR-код в Москве сгенерирован жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:46

2021-06-28T14:46

2021-06-28T16:55

qr-код

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. QR-код в Москве сгенерирован жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Кроме того, дополнительно автоматически сгенерированы цифровые сертификаты следующим гражданам: жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования (иммуноглобулины М были выше референсных значений, и жители по результатам ИФА соблюдали карантин); пациентам, которые приносили в поликлинику документы из других больниц и регионов, подтверждающие заболевание коронавирусом; пациентам, у которых при отрицательном ПЦР была диагностирована пневмония в КТ-центрах", — отметили в штабе.Частой причиной для отказа в генерации кода стало то, что жители не обращались в медорганизации и не имели положительного результата ПЦР."В таком случае нет подтверждения факта перенесенного заболевания, и выдать QR-код возможно, только если гражданин вакцинируется или сдаст ПЦР-тест", — подчеркнули в штабе.С 28 июня в рестораны и кафе можно будет пройти по QR-коду, который докажет, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "Емиас.инфо", на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг, в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.

https://ria.ru/20210628/qr-kody-1738903141.html

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738872885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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