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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/qr-kod-1738907602.html
Оперштаб рассказал, кому в Москве сгенерировали QR-коды
Оперштаб рассказал, кому в Москве сгенерировали QR-коды - РИА Новости, 28.06.2021
Оперштаб рассказал, кому в Москве сгенерировали QR-коды
QR-код в Москве сгенерирован жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:46
2021-06-28T16:55
qr-код
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. QR-код в Москве сгенерирован жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Кроме того, дополнительно автоматически сгенерированы цифровые сертификаты следующим гражданам: жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования (иммуноглобулины М были выше референсных значений, и жители по результатам ИФА соблюдали карантин); пациентам, которые приносили в поликлинику документы из других больниц и регионов, подтверждающие заболевание коронавирусом; пациентам, у которых при отрицательном ПЦР была диагностирована пневмония в КТ-центрах", — отметили в штабе.Частой причиной для отказа в генерации кода стало то, что жители не обращались в медорганизации и не имели положительного результата ПЦР."В таком случае нет подтверждения факта перенесенного заболевания, и выдать QR-код возможно, только если гражданин вакцинируется или сдаст ПЦР-тест", — подчеркнули в штабе.С 28 июня в рестораны и кафе можно будет пройти по QR-коду, который докажет, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "Емиас.инфо", на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг, в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
https://ria.ru/20210628/qr-kody-1738903141.html
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qr-код, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
Оперштаб рассказал, кому в Москве сгенерировали QR-коды
14:46 28.06.2021 (обновлено: 16:55 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Оперштаб: в Москве QR-код сгенерировали тем, у кого COVID-19 был подтвержден ИФА-тестом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. QR-код в Москве сгенерирован жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Кроме того, дополнительно автоматически сгенерированы цифровые сертификаты следующим гражданам: жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА-тестирования (иммуноглобулины М были выше референсных значений, и жители по результатам ИФА соблюдали карантин); пациентам, которые приносили в поликлинику документы из других больниц и регионов, подтверждающие заболевание коронавирусом; пациентам, у которых при отрицательном ПЦР была диагностирована пневмония в КТ-центрах", — отметили в штабе.
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Частой причиной для отказа в генерации кода стало то, что жители не обращались в медорганизации и не имели положительного результата ПЦР.
"В таком случае нет подтверждения факта перенесенного заболевания, и выдать QR-код возможно, только если гражданин вакцинируется или сдаст ПЦР-тест", — подчеркнули в штабе.
С 28 июня в рестораны и кафе можно будет пройти по QR-коду, который докажет, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "Емиас.инфо", на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг, в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
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