https://ria.ru/20210628/putin-1738949813.html

Путин подписал закон о выплатах семьям погибших пожарных и таможенников

Путин подписал закон о выплатах семьям погибших пожарных и таможенников - РИА Новости, 28.06.2021

Путин подписал закон о выплатах семьям погибших пожарных и таможенников

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ежемесячную выплату членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:30

2021-06-28T18:30

2021-06-28T18:30

россия

компенсации

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049289_0:113:3154:1888_1920x0_80_0_0_5acdfe96646505fe6a29f2295e565a86.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ежемесячную выплату членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Ежемесячная компенсация, согласно закону, предусматривается по аналогии с выплатой семьям погибших от травм, полученных при исполнении, сотрудников органов внутренних дел. Денежные средства смогут получить родители и члены семьи работников уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможни и органов принудительного исполнения, в случае если их родственник скончался от вреда здоровью, полученного во время выполнения обязанностей.Размер компенсации составит разницу между довольствием, которое получал покойный, и назначенной семье пенсией по потере кормильца.

https://ria.ru/20210627/vyplata-1738775663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, компенсации, владимир путин, общество