Путин подписал закон о выплатах семьям погибших пожарных и таможенников
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Владимир Путин подписал закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ежемесячную выплату членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Ежемесячная компенсация, согласно закону, предусматривается по аналогии с выплатой семьям погибших от травм, полученных при исполнении, сотрудников органов внутренних дел. Денежные средства смогут получить родители и члены семьи работников уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможни и органов принудительного исполнения, в случае если их родственник скончался от вреда здоровью, полученного во время выполнения обязанностей.
Размер компенсации составит разницу между довольствием, которое получал покойный, и назначенной семье пенсией по потере кормильца.