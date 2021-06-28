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Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия - РИА Новости, 28.06.2021
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому, в частности, административные нарушения в сфере оборота оружия будут означать для граждан штрафы до РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:19
2021-06-28T18:19
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
оружие
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому, в частности, административные нарушения в сфере оборота оружия будут означать для граждан штрафы до 10 тысяч рублей или арест до 15 суток, а для юридических лиц - штрафы в размере до 500 тысяч рублей.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Помимо устанавливаемого запрета распространять в СМИ информацию о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в РФ, закон вносит целый ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые касаются ужесточения контроля за гражданским оружием.Так, в новой редакции излагается статья 20.10 КоАП "Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия", ей дается новое название - "Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию". Законодатели уточняли ранее, что речь идет о тех случаях, когда "действия не содержат уголовно наказуемого деяния".Теперь для граждан за эти нарушения предполагается штраф в размере до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, либо административный арест от 5 до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет с возможной конфискацией оружия. Для юридических лиц - штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток, также с возможной конфискацией оружия.При этом уточняется, что лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности.Отдельно прописана норма нарушения требований законодательства об оружии в случае собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного или другого публичного мероприятия. Здесь участникам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей и также конфискация оружия либо лишение права на его приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет.Нарушение правил хранения инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданами… влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2 тысяч рублей с конфискацией инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) или без таковой.Кроме того, добавляется норма о том, что игнорирование предписаний сотрудников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, может повлечь для граждан административный штраф с возможной конфискацией оружия либо лишением права на его приобретение, хранение и ношение.Так, невыполнение законного требования или воспрепятствование деятельности сотрудника войск национальной гвардии РФ, осуществляющего государственный надзор в сфере оборота оружия, влечет для граждан наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия и патронов либо лишением права на оружия на срок от одного года до двух лет. Для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановление их деятельности до 30 суток."Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в установленных сферах деятельности, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - говорится в законе. При этом повторное правонарушение в данном случае влечет за собой кратное увеличение административных штрафов с возможной конфискацией оружия либо лишением права на обращение с ним.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, оружие, общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия
18:19 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбразцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Путин подписал закон о штрафах и аресте до 15 суток за нарушения в сфере оборота оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому, в частности, административные нарушения в сфере оборота оружия будут означать для граждан штрафы до 10 тысяч рублей или арест до 15 суток, а для юридических лиц - штрафы в размере до 500 тысяч рублей.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Помимо устанавливаемого запрета распространять в СМИ информацию о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в РФ, закон вносит целый ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые касаются ужесточения контроля за гражданским оружием.
Так, в новой редакции излагается статья 20.10 КоАП "Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия", ей дается новое название - "Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию". Законодатели уточняли ранее, что речь идет о тех случаях, когда "действия не содержат уголовно наказуемого деяния".
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Теперь для граждан за эти нарушения предполагается штраф в размере до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, либо административный арест от 5 до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет с возможной конфискацией оружия. Для юридических лиц - штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток, также с возможной конфискацией оружия.
При этом уточняется, что лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности.
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Отдельно прописана норма нарушения требований законодательства об оружии в случае собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного или другого публичного мероприятия. Здесь участникам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей и также конфискация оружия либо лишение права на его приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет.
Нарушение правил хранения инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданами… влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2 тысяч рублей с конфискацией инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) или без таковой.
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Кроме того, добавляется норма о том, что игнорирование предписаний сотрудников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, может повлечь для граждан административный штраф с возможной конфискацией оружия либо лишением права на его приобретение, хранение и ношение.
Так, невыполнение законного требования или воспрепятствование деятельности сотрудника войск национальной гвардии РФ, осуществляющего государственный надзор в сфере оборота оружия, влечет для граждан наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия и патронов либо лишением права на оружия на срок от одного года до двух лет. Для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановление их деятельности до 30 суток.
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"Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в установленных сферах деятельности, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - говорится в законе. При этом повторное правонарушение в данном случае влечет за собой кратное увеличение административных штрафов с возможной конфискацией оружия либо лишением права на обращение с ним.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинОружиеОбщество
 
 
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