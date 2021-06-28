Путин подписал закон о запрете входить в нежелательные НПО за рубежом
18:07 28.06.2021 (обновлено: 18:08 28.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
Владимир Путин подписал закон о запрете для россиян входить в нежелательные НПО за рубежом
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организаций за пределами страны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".
В пояснительной записке к документу отмечалось, что профильная комиссия Госдумы установила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.
Закон устанавливает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной, в любой стране мира.
Также вводится "дополнительный квалифицирующий признак" признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".
Кроме того, согласно закону, Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы, вне зависимости от их суммы, гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.
Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.
Перечень таких стран будет определен Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ; это будет информация ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков.