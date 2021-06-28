https://ria.ru/20210628/putin-1738945874.html

Путин подписал закон о запрете входить в нежелательные НПО за рубежом

Путин подписал закон о запрете входить в нежелательные НПО за рубежом - РИА Новости, 28.06.2021

Путин подписал закон о запрете входить в нежелательные НПО за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организаций за... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:07

2021-06-28T18:07

2021-06-28T18:08

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организаций за пределами страны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".В пояснительной записке к документу отмечалось, что профильная комиссия Госдумы установила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.Закон устанавливает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной, в любой стране мира.Также вводится "дополнительный квалифицирующий признак" признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".Кроме того, согласно закону, Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы, вне зависимости от их суммы, гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.Перечень таких стран будет определен Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ; это будет информация ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков.

https://ria.ru/20210621/npo-1737965547.html

https://ria.ru/20210602/reestr-1735324034.html

https://ria.ru/20210430/soros-1730647067.html

россия

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россия, владимир путин, общество