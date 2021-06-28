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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210628/putin-1738860111.html
Политологи рассказали об ожиданиях от прямой линии с Путиным
Политологи рассказали об ожиданиях от прямой линии с Путиным - РИА Новости, 28.06.2021
Политологи рассказали об ожиданиях от прямой линии с Путиным
Основное время прямой линии президента РФ Владимира Путина будет посвящено раскрытию российской социальной повестки, а упор будет сделан на внутреннюю политику, РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:26
2021-06-28T11:00
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
северный поток — 2
центр политической информации
дмитрий абзалов
прямая линия с владимиром путиным
алексей мухин
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Основное время прямой линии президента РФ Владимира Путина будет посвящено раскрытию российской социальной повестки, а упор будет сделан на внутреннюю политику, хотя Украине, саммиту в Женеве, "Северному потоку-2" и другим важным внешнеполитическим темам также будет уделено достаточно времени, считают опрошенные РИА Новости политологи.Прямая линия президента состоится 30 июня. Как сообщает официальный сайт Кремля, вопросы населения будут приниматься через мобильное приложение "Москва – Путину".Приоритет – внутренняя политикаПо мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, на прямую линию в Кремле возлагается большая надежда, так как она станет последним информационным пиком перед выборами в Госдуму."Стоит отметить, что основной магистралью будет, помимо общеполитической части, здравоохранение. Вопросы будут касаться ситуации в субъектах РФ: у нас локдаун в Бурятии, с большой долей вероятности аналогичная ситуация может сложиться в других субъектах РФ. Разговор зайдет о влиянии локдауна на экономику, обязательной вакцинации. Не забудут и об ограничениях на посещение образовательных мероприятий без прививки", – считает Абзалов.Также политолог не исключает факт того, что будут представлены данные по штаммам коронавируса "дельта" и "дельта плюс"."Здоровье станет важной направляющей, эта тема будет представлена в полной мере", – уверен Абзалов.Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов также делает ставку на внутреннюю политику."Я думаю, что в ходе прямой линии будут, как обычно, затронуты социальные вопросы, только уже в контексте пандемии: медицина, вакцинация, социальная помощь и поддержка. Это станет доминирующими темами прямой линии. В меньшей степени будут затронуты теперь вопросы экономики, потому что люди хотят от государства защиты и заботы, а не объяснения макроэкономических показателей", – считает Кузнецов.Геополитика останется в трендеНесмотря на то, что Глеб Кузнецов уверен, что внутренней политике статистически будет уделено больше времени, но и о внешней никто не забудет."Я думаю, что могут быть разговоры про встречу с Путина с Байденом, про надежду на какую-то разрядку, про приверженность России принципам сохранения собственного суверенитета, приоритета собственного суверенитета над всем, чем угодно - это традиционная история. Вспомнят и об Украине, саммите в Женеве "Северном потоке-2" и других важных внешнеполитических темах. Конечно, за 4 часа прямой линии может быть затронута, например, и тема закрытых границ, но это не самый главный вопрос сегодня", – уверен Кузнецов.Дмитрий Абзалов считает, что основные вопросы, связанные с геополитикой, будут относиться к саммиту в Женеве."Людей будут интересовать его результаты и последствия. Судя по всему, каких-то жёстких высказываний здесь не планируется. Из внешних тем, скорее всего будет Украина, возможно, ЕС, "Северный поток-2" и будет с большой долей вероятности тема, связанная со здравоохранением на внешних направлениях", – отмечает политолог.Новая форма – старые вопросыАбзалов предполагает, что важной особенностью нынешнего формата может стать возможное отсутствие студии в классическом понимании, где происходит процесс общения президента и россиян."Как я понимаю, классической студии не планируется. Основной скелет всего мероприятия будут составлять включения с территорий и, видимо, будут ведущие, которые отдельно будут озвучивать вопросы. Это позволит выдерживать тайминги, увеличить максимальное число вопросов, а также сделает распределение тем более плавным", – подчеркнул политолог.С учетом того, что новый формат станет неким гибридом, Абзалов считает, что важнейшим фактором эффективности мероприятия будет число просмотров. Он прогнозирует, что в дальнейшем уход в интернет-пространство практически неминуем, что, в целом, может сыграть населению в плюс: это ускорит премодерацию вопросов, станет стимулом к расширению аудитории и подключению новых форматов, что позитивно скажется на интерактивности будущих прямых линий.А вот гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что важным критерием прямой линии станет качество вопросов. Он отмечает, что несмотря на достаточно серьезную работу, которую проводит администрация президента, сортируя вопросы, они часто повторяются. Еще чаще люди спрашивают о мелких, бытовых вещах."Меня беспокоит, что население может начать выпрашивать у президента какие-то мелкие преференции: площадку построить, разобраться с местным чиновником. Поймите правильно, решать эти вопросы необходимо. И президент их решает. Но это не его работа, а работа нижестоящих сотрудников. Я надеюсь, что эта традиция прямых линий не повторится", – подчеркнул Мухин.Политолог подчеркнул, что, задавая вопрос президенту, люди должны понимать, что задают его человеку, который отвечает за мировую геополитику.
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https://ria.ru/20210625/putin-1738576947.html
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россия, северный поток — 2, центр политической информации, дмитрий абзалов, прямая линия с владимиром путиным, алексей мухин, госдума рф, владимир путин, женева (город), украина, политика
Политологи рассказали об ожиданиях от прямой линии с Путиным
10:26 28.06.2021 (обновлено: 11:00 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эксперты считают, что основное время прямой линии Путина будет посвящено социальной повестке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Основное время прямой линии президента РФ Владимира Путина будет посвящено раскрытию российской социальной повестки, а упор будет сделан на внутреннюю политику, хотя Украине, саммиту в Женеве, "Северному потоку-2" и другим важным внешнеполитическим темам также будет уделено достаточно времени, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Прямая линия президента состоится 30 июня. Как сообщает официальный сайт Кремля, вопросы населения будут приниматься через мобильное приложение "Москва – Путину".
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Приоритет – внутренняя политика

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, на прямую линию в Кремле возлагается большая надежда, так как она станет последним информационным пиком перед выборами в Госдуму.
"Стоит отметить, что основной магистралью будет, помимо общеполитической части, здравоохранение. Вопросы будут касаться ситуации в субъектах РФ: у нас локдаун в Бурятии, с большой долей вероятности аналогичная ситуация может сложиться в других субъектах РФ. Разговор зайдет о влиянии локдауна на экономику, обязательной вакцинации. Не забудут и об ограничениях на посещение образовательных мероприятий без прививки", – считает Абзалов.
Также политолог не исключает факт того, что будут представлены данные по штаммам коронавируса "дельта" и "дельта плюс".
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"Здоровье станет важной направляющей, эта тема будет представлена в полной мере", – уверен Абзалов.
Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов также делает ставку на внутреннюю политику.
"Я думаю, что в ходе прямой линии будут, как обычно, затронуты социальные вопросы, только уже в контексте пандемии: медицина, вакцинация, социальная помощь и поддержка. Это станет доминирующими темами прямой линии. В меньшей степени будут затронуты теперь вопросы экономики, потому что люди хотят от государства защиты и заботы, а не объяснения макроэкономических показателей", – считает Кузнецов.
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Геополитика останется в тренде

Несмотря на то, что Глеб Кузнецов уверен, что внутренней политике статистически будет уделено больше времени, но и о внешней никто не забудет.
"Я думаю, что могут быть разговоры про встречу с Путина с Байденом, про надежду на какую-то разрядку, про приверженность России принципам сохранения собственного суверенитета, приоритета собственного суверенитета над всем, чем угодно - это традиционная история. Вспомнят и об Украине, саммите в Женеве "Северном потоке-2" и других важных внешнеполитических темах. Конечно, за 4 часа прямой линии может быть затронута, например, и тема закрытых границ, но это не самый главный вопрос сегодня", – уверен Кузнецов.
Дмитрий Абзалов считает, что основные вопросы, связанные с геополитикой, будут относиться к саммиту в Женеве.
"Людей будут интересовать его результаты и последствия. Судя по всему, каких-то жёстких высказываний здесь не планируется. Из внешних тем, скорее всего будет Украина, возможно, ЕС, "Северный поток-2" и будет с большой долей вероятности тема, связанная со здравоохранением на внешних направлениях", – отмечает политолог.
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Новая форма – старые вопросы

Абзалов предполагает, что важной особенностью нынешнего формата может стать возможное отсутствие студии в классическом понимании, где происходит процесс общения президента и россиян.
"Как я понимаю, классической студии не планируется. Основной скелет всего мероприятия будут составлять включения с территорий и, видимо, будут ведущие, которые отдельно будут озвучивать вопросы. Это позволит выдерживать тайминги, увеличить максимальное число вопросов, а также сделает распределение тем более плавным", – подчеркнул политолог.
С учетом того, что новый формат станет неким гибридом, Абзалов считает, что важнейшим фактором эффективности мероприятия будет число просмотров. Он прогнозирует, что в дальнейшем уход в интернет-пространство практически неминуем, что, в целом, может сыграть населению в плюс: это ускорит премодерацию вопросов, станет стимулом к расширению аудитории и подключению новых форматов, что позитивно скажется на интерактивности будущих прямых линий.
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А вот гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что важным критерием прямой линии станет качество вопросов. Он отмечает, что несмотря на достаточно серьезную работу, которую проводит администрация президента, сортируя вопросы, они часто повторяются. Еще чаще люди спрашивают о мелких, бытовых вещах.
"Меня беспокоит, что население может начать выпрашивать у президента какие-то мелкие преференции: площадку построить, разобраться с местным чиновником. Поймите правильно, решать эти вопросы необходимо. И президент их решает. Но это не его работа, а работа нижестоящих сотрудников. Я надеюсь, что эта традиция прямых линий не повторится", – подчеркнул Мухин.
Политолог подчеркнул, что, задавая вопрос президенту, люди должны понимать, что задают его человеку, который отвечает за мировую геополитику.
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияСеверный поток — 2Центр политической информацииДмитрий АбзаловПрямая линия с Владимиром ПутинымАлексей МухинГосдума РФВладимир ПутинЖенева (город)УкраинаПолитика
 
 
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