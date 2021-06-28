https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738924572.html

Туроператоры назвали самые дешевые варианты пляжного отдыха в июле

Туроператоры назвали самые дешевые варианты пляжного отдыха в июле - РИА Новости, 28.06.2021

Туроператоры назвали самые дешевые варианты пляжного отдыха в июле

Туроператоры рассказали, в какую минимальную сумму обойдется отпуск в начале июля на российском побережье и за границей, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:03

2021-06-28T18:03

2021-06-28T18:03

абхазия

калининградская область

турция

туризм

отдых в россии 2021 летом

туризм

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую минимальную сумму обойдется отпуск в начале июля на российском побережье и за границей, сообщает АТОР.Специалисты проанализировали стоимость пляжного отдыха с вылетом в первую неделю июля и продолжительностью десять ночей на двоих. Цены включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание.Еще неделю назад минимальная стоимость путевки на море начиналась от 28,6 тысячи рублей, сейчас цена выросла (к середине лета они обычно увеличиваются) до 32,2 тысячи рублей. Именно за эти деньги можно купить тур на курорты Большого Сочи. От 33 тысяч рублей стоят путевки в Анапу, на тысячу дороже — в Крым.Минимальные цены на отдых в Абхазии выше, чем на южных российских курортах, и начинаются от 43 тысяч рублей.Из пляжных российских направлений в начале июля дороже Абхазии только отдых в Калининграде, на Балтике: туров на десять ночей дешевле 47 тысяч рублей уже нет.Самые недорогие путевки в Турцию можно купить за 62,3 тысячи рублей. Кипр — дороже, от 79,7 тысячи рублей. Минимальная стоимость отдыха в ОАЭ начинается от 82,3 тысячи рублей.За возможность провести вдвоем отпуск в Греции придется отдать не менее 99 тысячи рублей, в Болгарии — от 112 тысяч, в Албании — от 128 тысяч, в Хорватии — не менее 134 тысяч. Тур на Кубу можно найти за 120 тысяч рублей.Десять дней купаться в Мертвом море в Иордании можно по цене в 173 тысячи рублей. Тур на Мальдивы можно найти за 145 тысяч рублей.Самые дорогие пляжные направления сейчас — Сейшелы и Мексика. Путевки туда стоят от 211 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

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