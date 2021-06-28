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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738623714.html
Названы города для самых бюджетных поездок в выходные
Названы города для самых бюджетных поездок в выходные - РИА Новости, 28.06.2021
Названы города для самых бюджетных поездок в выходные
Определены города, в которые можно поехать в путешествие на выходные из Москвы, заплатив за дорогу до тысячи рублей, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:58
2021-06-28T10:58
куда поехать в выходные
отдых
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
новости - туризм
тула
московская область (подмосковье)
рязань
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены города, в которые можно поехать в путешествие на выходные из Москвы, заплатив за дорогу до тысячи рублей, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на июль, оформленных после 15 июня. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону. Из рейтинга исключены города Подмосковья. Задача — предложить бюджетные направления, которые могли бы стать основой для путешествия выходного дня, но с возможностью уехать подальше от места проживания.Выяснилось, что жителям столицы доступен 31 такой маршрут по 15 регионам.Список возглавляет Кораблино — город в Рязанской области, попасть в который можно за 414 рублей. На втором месте — Переславль-Залесский (средний чек — 418 рублей), а замыкает тройку Вязьма (486 рублей). Около 600 рублей придется отдать за поездку в Тулу или Рязань.
https://ria.ru/20200303/1566674862.html
https://ria.ru/20200316/1568547174.html
тула
московская область (подмосковье)
рязань
переславль-залесский
рязанская область
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Названы города для самых бюджетных поездок в выходные

10:58 28.06.2021
 
© Depositphotos / koromelena.yandex.ruПамятник тульскому прянику в Туле
Памятник тульскому прянику в Туле - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Depositphotos / koromelena.yandex.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн РИА Новости. Определены города, в которые можно поехать в путешествие на выходные из Москвы, заплатив за дорогу до тысячи рублей, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на июль, оформленных после 15 июня. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону. Из рейтинга исключены города Подмосковья. Задача — предложить бюджетные направления, которые могли бы стать основой для путешествия выходного дня, но с возможностью уехать подальше от места проживания.
Выяснилось, что жителям столицы доступен 31 такой маршрут по 15 регионам.
Список возглавляет Кораблино — город в Рязанской области, попасть в который можно за 414 рублей.
Арт-объект на Казанской набережной в Туле - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
3 марта 2020, 08:00Туризм
Город пряников, самоваров и оружия. На выходные — в Тулу
На втором месте — Переславль-Залесский (средний чек — 418 рублей), а замыкает тройку Вязьма (486 рублей). Около 600 рублей придется отдать за поездку в Тулу или Рязань.
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