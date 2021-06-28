https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738623714.html

Названы города для самых бюджетных поездок в выходные

Названы города для самых бюджетных поездок в выходные - РИА Новости, 28.06.2021

Названы города для самых бюджетных поездок в выходные

Определены города, в которые можно поехать в путешествие на выходные из Москвы, заплатив за дорогу до тысячи рублей, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T10:58

2021-06-28T10:58

2021-06-28T10:58

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туризм

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тула

московская область (подмосковье)

рязань

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены города, в которые можно поехать в путешествие на выходные из Москвы, заплатив за дорогу до тысячи рублей, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на июль, оформленных после 15 июня. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону. Из рейтинга исключены города Подмосковья. Задача — предложить бюджетные направления, которые могли бы стать основой для путешествия выходного дня, но с возможностью уехать подальше от места проживания.Выяснилось, что жителям столицы доступен 31 такой маршрут по 15 регионам.Список возглавляет Кораблино — город в Рязанской области, попасть в который можно за 414 рублей. На втором месте — Переславль-Залесский (средний чек — 418 рублей), а замыкает тройку Вязьма (486 рублей). Около 600 рублей придется отдать за поездку в Тулу или Рязань.

https://ria.ru/20200303/1566674862.html

https://ria.ru/20200316/1568547174.html

тула

московская область (подмосковье)

рязань

переславль-залесский

рязанская область

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