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Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк
Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк - РИА Новости, 28.06.2021
Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк
Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:54
2021-06-28T15:54
2021-06-28T16:20
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции."Сегодня общался с рядом рестораторов ... Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста... Ресторан готов пойти на компенсацию", - сообщил Немерюк.Как уточнил РИА Новости Немерюк, компенсировать затраты на ПЦР-тесты готов пока владелец сети "Рестораны Раппопорта" Александр Раппопорт.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, москва, общество
Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк
15:54 28.06.2021 (обновлено: 16:20 28.06.2021)
Немерюк заявил, что рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты