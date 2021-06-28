https://ria.ru/20210628/ptsr-1738920495.html

Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк

Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк - РИА Новости, 28.06.2021

Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк

Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:54

2021-06-28T15:54

2021-06-28T16:20

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москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции."Сегодня общался с рядом рестораторов ... Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста... Ресторан готов пойти на компенсацию", - сообщил Немерюк.Как уточнил РИА Новости Немерюк, компенсировать затраты на ПЦР-тесты готов пока владелец сети "Рестораны Раппопорта" Александр Раппопорт.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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