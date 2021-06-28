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https://ria.ru/20210628/ptsr-1738920495.html
Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк
Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк - РИА Новости, 28.06.2021
Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк
Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:54
2021-06-28T16:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции."Сегодня общался с рядом рестораторов ... Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста... Ресторан готов пойти на компенсацию", - сообщил Немерюк.Как уточнил РИА Новости Немерюк, компенсировать затраты на ПЦР-тесты готов пока владелец сети "Рестораны Раппопорта" Александр Раппопорт.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, москва, общество
Рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты, заявил Немерюк
15:54 28.06.2021 (обновлено: 16:20 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОткрытие фестиваля “Москва-870. Город, где создается история”
Открытие фестиваля “Москва-870. Город, где создается история” - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Немерюк заявил, что рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции.
"Сегодня общался с рядом рестораторов ... Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста... Ресторан готов пойти на компенсацию", - сообщил Немерюк.
Как уточнил РИА Новости Немерюк, компенсировать затраты на ПЦР-тесты готов пока владелец сети "Рестораны Раппопорта" Александр Раппопорт.
В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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