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Туризм
https://ria.ru/20210628/ptsr-1738896083.html
Anex Tour прекратил работу с турагентом, советовавшей обманывать ПЦР-тест
Anex Tour прекратил работу с турагентом, советовавшей обманывать ПЦР-тест - РИА Новости, 28.06.2021
Anex Tour прекратил работу с турагентом, советовавшей обманывать ПЦР-тест
Туроператор Anex Tour прекратил сотрудничество с владелицей франчайзингового туристического агентства Екатериной Семеновой после размещённого ею видео с... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:43
2021-06-28T13:43
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
anex tour
новости - туризм
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Туроператор Anex Tour прекратил сотрудничество с владелицей франчайзингового туристического агентства Екатериной Семеновой после размещённого ею видео с "советами" о действиях при получении положительного ПЦР-теста, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в СМИ была распространена информация о том, что Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как используя антисептическое средство "обмануть" ПЦР-тест."Екатерина Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в городе Красноярск, а является владельцем франчайзингового туристического агентства (офиса продаж) и работала с нами по партнерскому договору о реализации туров. Екатерина не сотрудник туроператора и ее слова не относятся к позиции туроператора. По результату проверки инцидента было принято решение о прекращении договора сотрудничества и исключении ее агентства из франчайзинговой сети", - сказали в компании.В Anex Tour также напомнили про правила посещения той или иной страны, которые строго соблюдаются на всех этапах путешествия туристов."Необходимость предъявления ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации осуществляется в аэропорту перевозчиками, а также сотрудниками аэропортов прилета, согласно требованиям страны. В случае выявления положительного теста в каждой стране разработаны утвержденные протоколы, в рамках которых действуют принимающие компании. С нашей стороны информирование партнеров и туристов осуществляется своевременно посредством официального сайта, страниц в социальных сетях и прочих каналов коммуникаций с партнерами", - уточнили в пресс-службе компании.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, anex tour, новости - туризм
Anex Tour прекратил работу с турагентом, советовавшей обманывать ПЦР-тест
13:43 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Anex Tour прекратил партнерство с владелицей турагентства, дававшей советы по обману ПЦР-тестов

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Туроператор Anex Tour прекратил сотрудничество с владелицей франчайзингового туристического агентства Екатериной Семеновой после размещённого ею видео с "советами" о действиях при получении положительного ПЦР-теста, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в СМИ была распространена информация о том, что Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как используя антисептическое средство "обмануть" ПЦР-тест.
"Екатерина Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в городе Красноярск, а является владельцем франчайзингового туристического агентства (офиса продаж) и работала с нами по партнерскому договору о реализации туров. Екатерина не сотрудник туроператора и ее слова не относятся к позиции туроператора. По результату проверки инцидента было принято решение о прекращении договора сотрудничества и исключении ее агентства из франчайзинговой сети", - сказали в компании.
В Anex Tour также напомнили про правила посещения той или иной страны, которые строго соблюдаются на всех этапах путешествия туристов.
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"Необходимость предъявления ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации осуществляется в аэропорту перевозчиками, а также сотрудниками аэропортов прилета, согласно требованиям страны. В случае выявления положительного теста в каждой стране разработаны утвержденные протоколы, в рамках которых действуют принимающие компании. С нашей стороны информирование партнеров и туристов осуществляется своевременно посредством официального сайта, страниц в социальных сетях и прочих каналов коммуникаций с партнерами", - уточнили в пресс-службе компании.
 
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