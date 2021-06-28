https://ria.ru/20210628/ptsr-1738896083.html

Anex Tour прекратил работу с турагентом, советовавшей обманывать ПЦР-тест

Anex Tour прекратил работу с турагентом, советовавшей обманывать ПЦР-тест - РИА Новости, 28.06.2021

Anex Tour прекратил работу с турагентом, советовавшей обманывать ПЦР-тест

Туроператор Anex Tour прекратил сотрудничество с владелицей франчайзингового туристического агентства Екатериной Семеновой после размещённого ею видео с... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:43

2021-06-28T13:43

2021-06-28T13:43

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новости - туризм

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Туроператор Anex Tour прекратил сотрудничество с владелицей франчайзингового туристического агентства Екатериной Семеновой после размещённого ею видео с "советами" о действиях при получении положительного ПЦР-теста, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в СМИ была распространена информация о том, что Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как используя антисептическое средство "обмануть" ПЦР-тест."Екатерина Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в городе Красноярск, а является владельцем франчайзингового туристического агентства (офиса продаж) и работала с нами по партнерскому договору о реализации туров. Екатерина не сотрудник туроператора и ее слова не относятся к позиции туроператора. По результату проверки инцидента было принято решение о прекращении договора сотрудничества и исключении ее агентства из франчайзинговой сети", - сказали в компании.В Anex Tour также напомнили про правила посещения той или иной страны, которые строго соблюдаются на всех этапах путешествия туристов."Необходимость предъявления ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации осуществляется в аэропорту перевозчиками, а также сотрудниками аэропортов прилета, согласно требованиям страны. В случае выявления положительного теста в каждой стране разработаны утвержденные протоколы, в рамках которых действуют принимающие компании. С нашей стороны информирование партнеров и туристов осуществляется своевременно посредством официального сайта, страниц в социальных сетях и прочих каналов коммуникаций с партнерами", - уточнили в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20210624/trebovaniya-1738499067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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