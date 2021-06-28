Anex Tour прекратил работу с турагентом, советовавшей обманывать ПЦР-тест
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Anex Tour прекратил партнерство с владелицей турагентства, дававшей советы по обману ПЦР-тестов
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Туроператор Anex Tour прекратил сотрудничество с владелицей франчайзингового туристического агентства Екатериной Семеновой после размещённого ею видео с "советами" о действиях при получении положительного ПЦР-теста, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в СМИ была распространена информация о том, что Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как используя антисептическое средство "обмануть" ПЦР-тест.
"Екатерина Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в городе Красноярск, а является владельцем франчайзингового туристического агентства (офиса продаж) и работала с нами по партнерскому договору о реализации туров. Екатерина не сотрудник туроператора и ее слова не относятся к позиции туроператора. По результату проверки инцидента было принято решение о прекращении договора сотрудничества и исключении ее агентства из франчайзинговой сети", - сказали в компании.
В Anex Tour также напомнили про правила посещения той или иной страны, которые строго соблюдаются на всех этапах путешествия туристов.
"Необходимость предъявления ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации осуществляется в аэропорту перевозчиками, а также сотрудниками аэропортов прилета, согласно требованиям страны. В случае выявления положительного теста в каждой стране разработаны утвержденные протоколы, в рамках которых действуют принимающие компании. С нашей стороны информирование партнеров и туристов осуществляется своевременно посредством официального сайта, страниц в социальных сетях и прочих каналов коммуникаций с партнерами", - уточнили в пресс-службе компании.