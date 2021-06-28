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Врач посоветовал прятать место прививки на улице
Врач посоветовал прятать место прививки на улице - РИА Новости, 28.06.2021
Врач посоветовал прятать место прививки на улице
После вакцинации от коронавируса следует воздержаться от пребывания на солнце и загара. Почему, объяснил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T02:15
2021-06-28T02:15
2021-06-28T02:15
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сергей пурясев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. После вакцинации от коронавируса следует воздержаться от пребывания на солнце и загара. Почему, объяснил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев.Для любого человека долгое пребывание под прямыми солнечными лучами всегда имеет опасность, потому что ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог и воспаление кожи, отметил врач.По его словам, загорать и подолгу находиться на солнце нельзя примерно месяц или чуть больше."Три недели после первой прививки, две — после второй, пока идет выработка антител. Если люди собираются ехать на море, на дачи, по возможности надо заранее прививаться", — считает врач.А тем, кто отправился на отдых после недавней вакцинации, он посоветовал соблюдать правильный режим: избегать прямых солнечных лучей, поменьше находиться на улице, особенно под полуденным солнцем, на пляже бывать с 6 до 10 часов утра и после 5-6 часов вечера. Важно также запастись необходимыми лекарствами."Возьмите с собой антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм", — заключил Пурясев.
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сергей пурясев, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
После вакцинации от коронавируса следует воздержаться от пребывания на солнце и загара. Почему, объяснил в интервью радио Sputnik
врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев
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Для любого человека долгое пребывание под прямыми солнечными лучами всегда имеет опасность, потому что ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог и воспаление кожи, отметил врач.
"Воспаление по всей кожной поверхности приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально", — объяснил Пурясев.
По его словам, загорать и подолгу находиться на солнце нельзя примерно месяц или чуть больше.
"Три недели после первой прививки, две — после второй, пока идет выработка антител. Если люди собираются ехать на море, на дачи, по возможности надо заранее прививаться", — считает врач.
А тем, кто отправился на отдых после недавней вакцинации, он посоветовал соблюдать правильный режим: избегать прямых солнечных лучей, поменьше находиться на улице, особенно под полуденным солнцем, на пляже бывать с 6 до 10 часов утра и после 5-6 часов вечера. Важно также запастись необходимыми лекарствами.
"Возьмите с собой антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм", — заключил Пурясев.