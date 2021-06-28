https://ria.ru/20210628/primore-1738870143.html
В Приморье оборудуют переправу на месте обрушившегося моста
В Приморье оборудуют переправу на месте обрушившегося моста - РИА Новости, 28.06.2021
В Приморье оборудуют переправу на месте обрушившегося моста
Временную мостовую конструкцию или переправу оборудуют на месте частично обрушившегося моста между двумя селами в Уссурийском городском округе Приморья, сообщил РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:25
2021-06-28T11:25
2021-06-28T11:25
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Временную мостовую конструкцию или переправу оборудуют на месте частично обрушившегося моста между двумя селами в Уссурийском городском округе Приморья, сообщил РИА Новости представитель администрации ГО.В субботу обрушилась часть моста между селами Борисовка и Кугуки. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, объезд осуществляется через села Утесное и Линевичи. Представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС сообщил РИА Новости, что обрушение части моста произошло через 15 минут после проезда по нему большегруза. На место происшествия выехали представители администрации городского округа, "Примавтодора" и сотрудники полиции. Прокуратура начала проверку."Обследование моста завершено, проезд по обеим полосам моста однозначно запрещен всем видам транспорта. Решается вопрос о восстановлении транспортного сообщения. Это будет либо временная мостовая конструкция, либо переправа – труба и сверху насыпь. До конца недели это решится", - сказал собеседник.По его словам, причину обрушения определит экспертиза, в том числе специалисты выяснят, было ли превышение допустимой нагрузки.
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приморский край, происшествия
В Приморье оборудуют переправу на месте обрушившегося моста
В Приморье оборудуют временную конструкцию или переправу на месте обрушившегося моста
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости.
Временную мостовую конструкцию или переправу оборудуют на месте частично обрушившегося моста между двумя селами в Уссурийском городском округе Приморья
, сообщил РИА Новости представитель администрации ГО.
В субботу обрушилась часть моста между селами Борисовка и Кугуки. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, объезд осуществляется через села Утесное и Линевичи. Представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС сообщил РИА Новости, что обрушение части моста произошло через 15 минут после проезда по нему большегруза. На место происшествия выехали представители администрации городского округа, "Примавтодора" и сотрудники полиции. Прокуратура начала проверку.
"Обследование моста завершено, проезд по обеим полосам моста однозначно запрещен всем видам транспорта. Решается вопрос о восстановлении транспортного сообщения. Это будет либо временная мостовая конструкция, либо переправа – труба и сверху насыпь. До конца недели это решится", - сказал собеседник.
По его словам, причину обрушения определит экспертиза, в том числе специалисты выяснят, было ли превышение допустимой нагрузки.