https://ria.ru/20210628/primore-1738870143.html

В Приморье оборудуют переправу на месте обрушившегося моста

В Приморье оборудуют переправу на месте обрушившегося моста - РИА Новости, 28.06.2021

В Приморье оборудуют переправу на месте обрушившегося моста

Временную мостовую конструкцию или переправу оборудуют на месте частично обрушившегося моста между двумя селами в Уссурийском городском округе Приморья, сообщил РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:25

2021-06-28T11:25

2021-06-28T11:25

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Временную мостовую конструкцию или переправу оборудуют на месте частично обрушившегося моста между двумя селами в Уссурийском городском округе Приморья, сообщил РИА Новости представитель администрации ГО.В субботу обрушилась часть моста между селами Борисовка и Кугуки. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, объезд осуществляется через села Утесное и Линевичи. Представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС сообщил РИА Новости, что обрушение части моста произошло через 15 минут после проезда по нему большегруза. На место происшествия выехали представители администрации городского округа, "Примавтодора" и сотрудники полиции. Прокуратура начала проверку."Обследование моста завершено, проезд по обеим полосам моста однозначно запрещен всем видам транспорта. Решается вопрос о восстановлении транспортного сообщения. Это будет либо временная мостовая конструкция, либо переправа – труба и сверху насыпь. До конца недели это решится", - сказал собеседник.По его словам, причину обрушения определит экспертиза, в том числе специалисты выяснят, было ли превышение допустимой нагрузки.

https://ria.ru/20210628/primore-1738859938.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия