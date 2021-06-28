https://ria.ru/20210628/primore-1738859938.html

В Приморье ветер перевернул подвесной мост к селу Полыниха

В Приморье ветер перевернул подвесной мост к селу Полыниха - РИА Новости, 28.06.2021

В Приморье ветер перевернул подвесной мост к селу Полыниха

Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за того, что одно из сел оказалось изолировано из-за повреждения... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T10:25

2021-06-28T10:25

2021-06-28T10:30

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за того, что одно из сел оказалось изолировано из-за повреждения подвесного моста, сообщает администрация округа."Накануне в Чугуевском муниципальном округе бушевала непогода. Сильный порыв ветра перевернул подвесной мост через реку Уссури, в районе села Полыниха. Село оказалось изолировано от транспортной инфраструктуры округа. На заседании комиссии КЧС с главой округа Романом Деменевым было принято решение ввести режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.Организована переправа. На лодке в село Полыниха доставляют продукты, медикаменты и другие товары. В случае необходимости туда переправят врачей. Организована доставка ремонтных бригад для восстановления связи.По предварительным данным властей, стоимость ремонта - 1,5 миллиона рублей. Срок ремонта - два месяца.В селе Полыниха живет 71 человек, из них 15 детей, социально значимых объектов, больных и лиц, требующих срочной медицинской помощи, нет, отмечают власти.

https://ria.ru/20210626/most-1738707128.html

https://ria.ru/20210624/remont-1738355348.html

приморский край

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приморский край, происшествия