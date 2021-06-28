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В Приморье ветер перевернул подвесной мост к селу Полыниха
В Приморье ветер перевернул подвесной мост к селу Полыниха - РИА Новости, 28.06.2021
В Приморье ветер перевернул подвесной мост к селу Полыниха
Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за того, что одно из сел оказалось изолировано из-за повреждения... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:25
2021-06-28T10:30
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за того, что одно из сел оказалось изолировано из-за повреждения подвесного моста, сообщает администрация округа."Накануне в Чугуевском муниципальном округе бушевала непогода. Сильный порыв ветра перевернул подвесной мост через реку Уссури, в районе села Полыниха. Село оказалось изолировано от транспортной инфраструктуры округа. На заседании комиссии КЧС с главой округа Романом Деменевым было принято решение ввести режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.Организована переправа. На лодке в село Полыниха доставляют продукты, медикаменты и другие товары. В случае необходимости туда переправят врачей. Организована доставка ремонтных бригад для восстановления связи.По предварительным данным властей, стоимость ремонта - 1,5 миллиона рублей. Срок ремонта - два месяца.В селе Полыниха живет 71 человек, из них 15 детей, социально значимых объектов, больных и лиц, требующих срочной медицинской помощи, нет, отмечают власти.
https://ria.ru/20210626/most-1738707128.html
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приморский край, происшествия
В Приморье ветер перевернул подвесной мост к селу Полыниха
10:25 28.06.2021 (обновлено: 10:30 28.06.2021)
 
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округаПоврежденный подвесной мост через реку Уссури в Чугуевском муниципальном округе Приморья
Поврежденный подвесной мост через реку Уссури в Чугуевском муниципальном округе Приморья - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа

Режим ЧС введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за повреждения подвесного моста

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском муниципальном округе Приморья из-за того, что одно из сел оказалось изолировано из-за повреждения подвесного моста, сообщает администрация округа.
"Накануне в Чугуевском муниципальном округе бушевала непогода. Сильный порыв ветра перевернул подвесной мост через реку Уссури, в районе села Полыниха. Село оказалось изолировано от транспортной инфраструктуры округа. На заседании комиссии КЧС с главой округа Романом Деменевым было принято решение ввести режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.
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Организована переправа. На лодке в село Полыниха доставляют продукты, медикаменты и другие товары. В случае необходимости туда переправят врачей. Организована доставка ремонтных бригад для восстановления связи.
По предварительным данным властей, стоимость ремонта - 1,5 миллиона рублей. Срок ремонта - два месяца.
В селе Полыниха живет 71 человек, из них 15 детей, социально значимых объектов, больных и лиц, требующих срочной медицинской помощи, нет, отмечают власти.
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