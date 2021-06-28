https://ria.ru/20210628/prigovor-1738868565.html

Стало известно, когда огласят приговор по делу Белгазпромбанка

Стало известно, когда огласят приговор по делу Белгазпромбанка - РИА Новости, 28.06.2021

Стало известно, когда огласят приговор по делу Белгазпромбанка

Верховный суд Белоруссии 6 июля огласит приговоры фигурантам уголовного дела Белгазпромбанка во главе с бывшим председателем правления банка, экс-претендентом... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:18

2021-06-28T11:18

2021-06-28T11:18

белгазпромбанк

виктор бабарико

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии 6 июля огласит приговоры фигурантам уголовного дела Белгазпромбанка во главе с бывшим председателем правления банка, экс-претендентом на пост президента республики Виктором Бабарико, заявил на заседании в понедельник судья Игорь Любовицкий.Ранее прокурор запросил для Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима. Это максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса Белоруссии, которые ему инкриминируются. Другим фигурантам дела гособвинителем запрошено более мягкое наказание – от трех до шести с половиной лет лишения свободы, а одному обвиняемому прокурор предложил назначить ограничение свободы в связи с наличием у него хронического заболевания."Суд удаляется в совещательную комнату для подготовки приговора, который будет оглашен в 10.00 (совпадает с мск) 6 июля", - сказал судья, заслушав последнее слово обвиняемых.Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия. Защита Бабарико настаивает на его невиновности и считает уголовное преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210628/babariko-1738863150.html

https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html

минск

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белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире