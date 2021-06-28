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Стало известно, когда огласят приговор по делу Белгазпромбанка
Стало известно, когда огласят приговор по делу Белгазпромбанка - РИА Новости, 28.06.2021
Стало известно, когда огласят приговор по делу Белгазпромбанка
Верховный суд Белоруссии 6 июля огласит приговоры фигурантам уголовного дела Белгазпромбанка во главе с бывшим председателем правления банка, экс-претендентом... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:18
2021-06-28T11:18
белгазпромбанк
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии 6 июля огласит приговоры фигурантам уголовного дела Белгазпромбанка во главе с бывшим председателем правления банка, экс-претендентом на пост президента республики Виктором Бабарико, заявил на заседании в понедельник судья Игорь Любовицкий.Ранее прокурор запросил для Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима. Это максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса Белоруссии, которые ему инкриминируются. Другим фигурантам дела гособвинителем запрошено более мягкое наказание – от трех до шести с половиной лет лишения свободы, а одному обвиняемому прокурор предложил назначить ограничение свободы в связи с наличием у него хронического заболевания."Суд удаляется в совещательную комнату для подготовки приговора, который будет оглашен в 10.00 (совпадает с мск) 6 июля", - сказал судья, заслушав последнее слово обвиняемых.Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия. Защита Бабарико настаивает на его невиновности и считает уголовное преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210628/babariko-1738863150.html
https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html
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белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире
Стало известно, когда огласят приговор по делу Белгазпромбанка
11:18 28.06.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
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6 июля Верховный суд Белоруссии огласит приговор по делу Белгазпромбанка

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии 6 июля огласит приговоры фигурантам уголовного дела Белгазпромбанка во главе с бывшим председателем правления банка, экс-претендентом на пост президента республики Виктором Бабарико, заявил на заседании в понедельник судья Игорь Любовицкий.
Ранее прокурор запросил для Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима. Это максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса Белоруссии, которые ему инкриминируются. Другим фигурантам дела гособвинителем запрошено более мягкое наказание – от трех до шести с половиной лет лишения свободы, а одному обвиняемому прокурор предложил назначить ограничение свободы в связи с наличием у него хронического заболевания.
Виктор Бабарико в суде
Вчера, 10:50
Бабарико выступил в суде с последним словом
"Суд удаляется в совещательную комнату для подготовки приговора, который будет оглашен в 10.00 (совпадает с мск) 6 июля", - сказал судья, заслушав последнее слово обвиняемых.
Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. С начала судебного заседания на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.
Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико
По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется в вину также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, он единственный из всех фигурантов уголовного дела вину не признал и отказался от дачи показаний на этапе следствия. Защита Бабарико настаивает на его невиновности и считает уголовное преследование политически мотивированным.
 
БелгазпромбанкВиктор БабарикоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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