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Жители Приамурья начинают возвращаться в свои села после паводка
Жители Приамурья начинают возвращаться в свои села после паводка - РИА Новости, 28.06.2021
Жители Приамурья начинают возвращаться в свои села после паводка
Жители Амурской области начинают возвращаться в свои села, освободившиеся от большой воды: гребень паводка смещается на юг региона, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:44
2021-06-28T15:44
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Жители Амурской области начинают возвращаться в свои села, освободившиеся от большой воды: гребень паводка смещается на юг региона, сообщил губернатор Василий Орлов."Вода уходит, как и прогнозировалось. Люди начинают возвращаться. Здесь хочу предостеречь жителей: желание вернуться домой понятно, но важно соблюдать меры безопасности, в первую очередь там, где есть электричество, и ещё не вся вода ушла… Не во всех населенных пунктах сегодня есть питьевая вода… Если есть такая возможность, пожилых людей, женщин и детей лучше оставить в пунктах временного размещения (ПВР) и у родственников, пока не будет полноценно восстановлена жизнедеятельность этих населенных пунктов", - сообщил Орлов в эфире ГТРК "Амур".По оценке губернатора, ПВР работают хорошо, главы районов трижды в день предоставляют ему фото блюд, которыми кормят эвакуированных людей. Вопрос питание глава Приамурья контролирует лично.Также, по словам главы Приамурья, соблюдаются антиковидные ограничения: как только ПВР заполняется на 50%, разворачивается новый пункт для эвакуированных.Орлов рассказал, что не все жители Приамурья сразу согласились эвакуироваться, многие до последнего не верили, что вода поднимется, надеялись "отсидеться"."Но проходит некоторое время и оказывается, что нет электричества, нет воды питьевой в селе. Только тогда люди принимают решение об эвакуации. Пример тому – Сергеевка. Людей можно было спокойно вывезти заранее, но в итоге жителей пришлось эвакуировать теплоходом", - описал ситуацию Орлов.Губернатор подчеркнул, что паводок этого года значительно отличается от ЧС 2019 года, к большой воде готовились заранее: в июне в регионе проверили все гидротехнические сооружения, на 500 миллионов рублей было закуплено специальное оборудование, которое сейчас активно используется."В этот раз паводок начался на других реках, где иная скорость течения и иначе складывается сама ситуация, вода прибывает медленнее. У нас была возможность многие мероприятия провести заблаговременно. На сегодняшний день первая наша задача – чтобы ЧС прошла без жертв, после этого начнем спокойно сушиться и восстанавливаться", - сказал Орлов.Сейчас комиссии оценивают ущерб, нанесенный паводком, чтобы люди могли получить выплаты. Где возможно, проводится дезинфекция сел.По данным ГУМЧС России по Амурской области, на 28 июня на территории 8 муниципальных образований в 20 населенных пунктах подтоплены 764 частных жилых дома, 1865 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов, без автомобильного сообщения остаются 11 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях. Всего с начала прохождения паводка эвакуировано 2563 человека.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.
https://ria.ru/20210627/amur-1738795945.html
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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, происшествия
Жители Приамурья начинают возвращаться в свои села после паводка
15:44 28.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что гребень паводка смещается на юг региона

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Жители Амурской области начинают возвращаться в свои села, освободившиеся от большой воды: гребень паводка смещается на юг региона, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Вода уходит, как и прогнозировалось. Люди начинают возвращаться. Здесь хочу предостеречь жителей: желание вернуться домой понятно, но важно соблюдать меры безопасности, в первую очередь там, где есть электричество, и ещё не вся вода ушла… Не во всех населенных пунктах сегодня есть питьевая вода… Если есть такая возможность, пожилых людей, женщин и детей лучше оставить в пунктах временного размещения (ПВР) и у родственников, пока не будет полноценно восстановлена жизнедеятельность этих населенных пунктов", - сообщил Орлов в эфире ГТРК "Амур".
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По оценке губернатора, ПВР работают хорошо, главы районов трижды в день предоставляют ему фото блюд, которыми кормят эвакуированных людей. Вопрос питание глава Приамурья контролирует лично.
Также, по словам главы Приамурья, соблюдаются антиковидные ограничения: как только ПВР заполняется на 50%, разворачивается новый пункт для эвакуированных.
Орлов рассказал, что не все жители Приамурья сразу согласились эвакуироваться, многие до последнего не верили, что вода поднимется, надеялись "отсидеться".
"Но проходит некоторое время и оказывается, что нет электричества, нет воды питьевой в селе. Только тогда люди принимают решение об эвакуации. Пример тому – Сергеевка. Людей можно было спокойно вывезти заранее, но в итоге жителей пришлось эвакуировать теплоходом", - описал ситуацию Орлов.
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Губернатор подчеркнул, что паводок этого года значительно отличается от ЧС 2019 года, к большой воде готовились заранее: в июне в регионе проверили все гидротехнические сооружения, на 500 миллионов рублей было закуплено специальное оборудование, которое сейчас активно используется.
"В этот раз паводок начался на других реках, где иная скорость течения и иначе складывается сама ситуация, вода прибывает медленнее. У нас была возможность многие мероприятия провести заблаговременно. На сегодняшний день первая наша задача – чтобы ЧС прошла без жертв, после этого начнем спокойно сушиться и восстанавливаться", - сказал Орлов.
Сейчас комиссии оценивают ущерб, нанесенный паводком, чтобы люди могли получить выплаты. Где возможно, проводится дезинфекция сел.
По данным ГУМЧС России по Амурской области, на 28 июня на территории 8 муниципальных образований в 20 населенных пунктах подтоплены 764 частных жилых дома, 1865 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов, без автомобильного сообщения остаются 11 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях. Всего с начала прохождения паводка эвакуировано 2563 человека.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.
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