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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210628/post-1738670760.html
У православных начался Петров пост
У православных начался Петров пост - РИА Новости, 28.06.2021
У православных начался Петров пост
Петров пост или пост "заместительный" пройдет с 28 июня по 11 июля в Русской православной церкви. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T00:01
2021-06-28T00:39
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Петров пост или пост "заместительный" пройдет с 28 июня по 11 июля в Русской православной церкви.Дата начала Петрова поста - плавающая и привязана к празднованию Пасхи. Этот пост начинается через неделю после дня Святой Троицы или Пятидесятницы (который отмечают на 50-й день после Воскресения Христова). В этом году Петров пост начнется 28 июня. Дата же окончания поста фиксированная – 11 июля, поскольку на следующий день в Церкви вспоминают апостолов Петра и Павла (в народе - Петров день), с именем которого и связан этот пост."Петровский пост когда-то возник как пост заместительный, компенсационный, в утешение тем, кто в силу разных причин не мог поститься во время Великого поста. Позже он приобрел самостоятельное значение и в Средние века утвердился в церковном календаре", - рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Сейчас Петров пост связан с первоверховными апостолами Петром и Павлом и "напоминает христианам о миссионерском служении и долге свидетельства своей веры, на котором и хорошо было бы сосредоточиться в данное время", уточнил священник. "Для одних свидетельством веры может быть слово, проповедь, а для большинства – добрый пример жизни. Христианин - это реалист, человек, который старается идти средним, "царским" путем. Постарайтесь поставить себе духовную цель, пусть невеликую, но реалистичную, и ее достигнуть", - призвал протоиерей.При этом он посоветовал не равнять Велики и Петров пост по духовной интенсивности его проживания. "По отношению к Петровскому посту стоит избежать двух крайностей. С одной стороны, не старайтесь пережить его так же как Великий. Великий пост - уникален, только он проживается и переживается с такой интенсивностью. С другой стороны, не нужно прожить это время, не заметив его, или сведя его к физиологическим ограничениям", - сказал Козлов.Петров пост – самый мягкий из всех постов по уставу, в большинство дней допускается употребление рыбной пищи (кроме среды и пятницы). Устав поста формировался в жарких странах, замечает протоиерей, и не предполагает послаблений в связи с высокой температурой, установившейся во многих городах России; более того "легкая пища поможет перенести летнюю жару".Также нет послаблений в посте и для тех, кто проходит вакцинацию от коронавируса, уточняет священник, и только в случае заболевания, допустимы послабления "по предписанию медиков". Причем придерживаться нужно той диеты, которую рекомендуют врачи и "не расширять пост до всего, что попутно хотелось бы скушать", заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200613/1572870188.html
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россия, русская православная церковь

У православных начался Петров пост

00:01 28.06.2021 (обновлено: 00:39 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВерующая в медицинской маске во время Божественной литургии в православном Храме Святаго Князя Даниила Московского в селе Бартат Красноярского края
Верующая в медицинской маске во время Божественной литургии в православном Храме Святаго Князя Даниила Московского в селе Бартат Красноярского края - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Петров пост или пост "заместительный" пройдет с 28 июня по 11 июля в Русской православной церкви.
Дата начала Петрова поста - плавающая и привязана к празднованию Пасхи. Этот пост начинается через неделю после дня Святой Троицы или Пятидесятницы (который отмечают на 50-й день после Воскресения Христова). В этом году Петров пост начнется 28 июня. Дата же окончания поста фиксированная – 11 июля, поскольку на следующий день в Церкви вспоминают апостолов Петра и Павла (в народе - Петров день), с именем которого и связан этот пост.
"Петровский пост когда-то возник как пост заместительный, компенсационный, в утешение тем, кто в силу разных причин не мог поститься во время Великого поста. Позже он приобрел самостоятельное значение и в Средние века утвердился в церковном календаре", - рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Сейчас Петров пост связан с первоверховными апостолами Петром и Павлом и "напоминает христианам о миссионерском служении и долге свидетельства своей веры, на котором и хорошо было бы сосредоточиться в данное время", уточнил священник. "Для одних свидетельством веры может быть слово, проповедь, а для большинства – добрый пример жизни. Христианин - это реалист, человек, который старается идти средним, "царским" путем. Постарайтесь поставить себе духовную цель, пусть невеликую, но реалистичную, и ее достигнуть", - призвал протоиерей.
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Петров пост 2021 - когда начинается, что можно есть и чего нельзя делать
При этом он посоветовал не равнять Велики и Петров пост по духовной интенсивности его проживания. "По отношению к Петровскому посту стоит избежать двух крайностей. С одной стороны, не старайтесь пережить его так же как Великий. Великий пост - уникален, только он проживается и переживается с такой интенсивностью. С другой стороны, не нужно прожить это время, не заметив его, или сведя его к физиологическим ограничениям", - сказал Козлов.
Петров пост – самый мягкий из всех постов по уставу, в большинство дней допускается употребление рыбной пищи (кроме среды и пятницы). Устав поста формировался в жарких странах, замечает протоиерей, и не предполагает послаблений в связи с высокой температурой, установившейся во многих городах России; более того "легкая пища поможет перенести летнюю жару".
Также нет послаблений в посте и для тех, кто проходит вакцинацию от коронавируса, уточняет священник, и только в случае заболевания, допустимы послабления "по предписанию медиков". Причем придерживаться нужно той диеты, которую рекомендуют врачи и "не расширять пост до всего, что попутно хотелось бы скушать", заключил собеседник агентства.
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