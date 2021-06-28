https://ria.ru/20210628/politsiya-1738875286.html

В Ростовской области проверят информацию о женщине, якобы варившей котят

В Ростовской области проверят информацию о женщине, якобы варившей котят - РИА Новости, 28.06.2021

В Ростовской области проверят информацию о женщине, якобы варившей котят

Полиция организовала проверку информации в СМИ о женщине из города Шахты Ростовской области, которая якобы держала дома десятки котят и варила их, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:46

2021-06-28T11:46

2021-06-28T11:46

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ростовская область

шахты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку информации в СМИ о женщине из города Шахты Ростовской области, которая якобы держала дома десятки котят и варила их, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.По информации ряда СМИ, пенсионерка разделывала и варила котят у себя дома. На опубликованном в интернете видео в квартире видны горы мусора и кастрюля, в которой, как говорит закадровый голос, находятся "фрагменты останков котят". По информации изданий, женщина либо ела это сама, либо скармливала другим животным, о ситуации на минувших выходных узнала соседка."По данному факту проводится проверка", - сказал представитель ГУМВД по региону.В областном управлении ветеринарии РИА Новости уточнили, что в квартире у женщины нашли 37 котят в возрасте от 1 до 1,5 месяцев, их забрали волонтеры. В доме специалисты организовали дезинфекцию, а также вакцинацию от бешенства всех кошек и собак.

https://ria.ru/20210329/politsiya-1603313073.html

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