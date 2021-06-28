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В Ростовской области проверят информацию о женщине, якобы варившей котят
В Ростовской области проверят информацию о женщине, якобы варившей котят - РИА Новости, 28.06.2021
В Ростовской области проверят информацию о женщине, якобы варившей котят
Полиция организовала проверку информации в СМИ о женщине из города Шахты Ростовской области, которая якобы держала дома десятки котят и варила их, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:46
2021-06-28T11:46
гумвд
ростовская область
шахты
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку информации в СМИ о женщине из города Шахты Ростовской области, которая якобы держала дома десятки котят и варила их, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.По информации ряда СМИ, пенсионерка разделывала и варила котят у себя дома. На опубликованном в интернете видео в квартире видны горы мусора и кастрюля, в которой, как говорит закадровый голос, находятся "фрагменты останков котят". По информации изданий, женщина либо ела это сама, либо скармливала другим животным, о ситуации на минувших выходных узнала соседка."По данному факту проводится проверка", - сказал представитель ГУМВД по региону.В областном управлении ветеринарии РИА Новости уточнили, что в квартире у женщины нашли 37 котят в возрасте от 1 до 1,5 месяцев, их забрали волонтеры. В доме специалисты организовали дезинфекцию, а также вакцинацию от бешенства всех кошек и собак.
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ростовская область
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гумвд, ростовская область, шахты, происшествия
В Ростовской области проверят информацию о женщине, якобы варившей котят
11:46 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция проверяет информацию о жительнице Ростовской области, якобы варившей котят

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку информации в СМИ о женщине из города Шахты Ростовской области, которая якобы держала дома десятки котят и варила их, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
По информации ряда СМИ, пенсионерка разделывала и варила котят у себя дома. На опубликованном в интернете видео в квартире видны горы мусора и кастрюля, в которой, как говорит закадровый голос, находятся "фрагменты останков котят". По информации изданий, женщина либо ела это сама, либо скармливала другим животным, о ситуации на минувших выходных узнала соседка.
"По данному факту проводится проверка", - сказал представитель ГУМВД по региону.
В областном управлении ветеринарии РИА Новости уточнили, что в квартире у женщины нашли 37 котят в возрасте от 1 до 1,5 месяцев, их забрали волонтеры. В доме специалисты организовали дезинфекцию, а также вакцинацию от бешенства всех кошек и собак.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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