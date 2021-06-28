https://ria.ru/20210628/podmoskove-1738889800.html
Воробьев сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Воробьев сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в Подмосковье - РИА Новости, 28.06.2021
Воробьев сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Ситуация с распространением коронавируса в Московской области остается напряженной, наращивается коечный фонд для больных COVID-19, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:02
2021-06-28T13:02
2021-06-28T13:02
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
андрей воробьев
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общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Московской области остается напряженной, наращивается коечный фонд для больных COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.В Подмосковье в понедельник выявили 2722 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, это максимум за время пандемии. По этому показателю Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга."Ситуация у нас напряженная. Вы знаете, что у нас "Патриот" заработал, мы наращиваем там койки", - сказал Воробьев в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.Также губернатор отметил, что в регионе растет количество людей, желающих пройти вакцинацию от коронавируса.В Подмосковном парке "Патриот" 21 июня из-за роста заболеваемости COVID-19 снова развернули временный мобильный госпиталь. Всего там планируется открыть 1420 коек.Ранее в Подмосковье в соответствии с предписанием главного санитарного врача Московской области было принято решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно в контакте с людьми, к 15 июля их должно быть привито 60%. Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг объявлена и в Москве, аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738807089.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, патриот, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Воробьев сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Воробьев сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в Подмосковье