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Путин подписал закон о создании единой цифровой платформы вакансий
Путин подписал закон о создании единой цифровой платформы вакансий - РИА Новости, 28.06.2021
Путин подписал закон о создании единой цифровой платформы вакансий
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы, документ... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:24
2021-06-28T18:24
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предполагает создание единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" и закрепление ее функционала, связанного с обеспечением предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения в электронной форме. Единая цифровая платформа будет размещать информацию о возможностях трудоустройства, о работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также предоставлять госуслуги в области содействия занятости, в том числе в электронном виде. При этом электронный формат не исключает варианта личного обращения граждан и работодателей в органы службы занятости.Также органами службы занятости оказывается индивидуальная помощь инвалидам I и II группы, в том числе по месту их жительства, в подаче заявления и иных сведений по вопросу занятости. Случаи, когда личное присутствие гражданина является обязательным, устанавливаются законом и иными нормативными правовыми актами РФ.Отмечается, что срок, в течение которого принимается решение о признании гражданина безработным, будет исчисляться со дня подачи им заявления о предоставлении госуслуги по содействию в поиске подходящей работы и при наличии в органах службы занятости документов и сведений, необходимых для постановки на регистрационный учет.Порядок функционирования единой цифровой платформы будет устанавливаться правительством РФ.Кроме этого, в документе уточняются условия социальных выплат в части конкретизации периода выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан. Также предусматривается, что содействие предпринимательской инициативе лицам без работы может включать в себя оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Инициатива приравнивает и пассивные формы отказа от поиска работы к активным формам отказа с последующим снижением размера пособия на 25%.Закон предполагает также меры поддержки безработных в случае направления их на обучение. В частности, теперь в период прохождения профобучения и получения дополнительного профобразования по направлению органов службы занятости за гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице. При этом на этот период оказание госуслуги по содействию в поиске подходящей работы безработным приостанавливается.Помимо этого, документ устанавливает, что порядок исчисления среднего заработка по последнему месту работы будет устанавливаться правительством РФ.Нарушение требований закона "О занятости населения в Российской Федерации", в который вносятся данные изменения, влечет за собой ответственность в соответствии с российским законодательством. Сумма излишне выплаченного пособия по безработице подлежит возврату.
https://ria.ru/20210619/molodezh-1737694993.html
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россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон о создании единой цифровой платформы вакансий
18:24 28.06.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон о создании единой цифровой платформы вакансий

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предполагает создание единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" и закрепление ее функционала, связанного с обеспечением предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения в электронной форме. Единая цифровая платформа будет размещать информацию о возможностях трудоустройства, о работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также предоставлять госуслуги в области содействия занятости, в том числе в электронном виде. При этом электронный формат не исключает варианта личного обращения граждан и работодателей в органы службы занятости.
Также органами службы занятости оказывается индивидуальная помощь инвалидам I и II группы, в том числе по месту их жительства, в подаче заявления и иных сведений по вопросу занятости. Случаи, когда личное присутствие гражданина является обязательным, устанавливаются законом и иными нормативными правовыми актами РФ.
Отмечается, что срок, в течение которого принимается решение о признании гражданина безработным, будет исчисляться со дня подачи им заявления о предоставлении госуслуги по содействию в поиске подходящей работы и при наличии в органах службы занятости документов и сведений, необходимых для постановки на регистрационный учет.
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Порядок функционирования единой цифровой платформы будет устанавливаться правительством РФ.
Кроме этого, в документе уточняются условия социальных выплат в части конкретизации периода выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан. Также предусматривается, что содействие предпринимательской инициативе лицам без работы может включать в себя оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Инициатива приравнивает и пассивные формы отказа от поиска работы к активным формам отказа с последующим снижением размера пособия на 25%.
Закон предполагает также меры поддержки безработных в случае направления их на обучение. В частности, теперь в период прохождения профобучения и получения дополнительного профобразования по направлению органов службы занятости за гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице. При этом на этот период оказание госуслуги по содействию в поиске подходящей работы безработным приостанавливается.
Помимо этого, документ устанавливает, что порядок исчисления среднего заработка по последнему месту работы будет устанавливаться правительством РФ.
Нарушение требований закона "О занятости населения в Российской Федерации", в который вносятся данные изменения, влечет за собой ответственность в соответствии с российским законодательством. Сумма излишне выплаченного пособия по безработице подлежит возврату.
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