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В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана

В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана - РИА Новости, 28.06.2021

В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана

Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже, сообщает издание... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T23:23

2021-06-28T23:23

2021-06-28T23:41

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АФИНЫ, 28 июн - РИА Новости. Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже, сообщает издание "Прото тема".Задержанному 49-летнему греку не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке, пишет издание.Картина "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт.Стоимость картины Пикассо, созданной испанским художником в 1939 году, достигает в 20 миллионов евро, сообщает издание. На оборотной стороне картины было рукописное посвящение Пикассо греческому народу - он написал его в 1949 году - за его вклад в войну против нацизма.Похищение картин называли "кражей века".В расследовании участвовала Национальная разведывательная служба.

https://ria.ru/20210514/kartina-1732235766.html

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новости культуры, афины, пит мондриан (питер корнелис мондриаан), пабло пикассо, греция, в мире