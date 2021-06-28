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В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана
В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана - РИА Новости, 28.06.2021
В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана
Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже, сообщает издание... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T23:23
2021-06-28T23:23
2021-06-28T23:41
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АФИНЫ, 28 июн - РИА Новости. Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже, сообщает издание "Прото тема".Задержанному 49-летнему греку не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке, пишет издание.Картина "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт.Стоимость картины Пикассо, созданной испанским художником в 1939 году, достигает в 20 миллионов евро, сообщает издание. На оборотной стороне картины было рукописное посвящение Пикассо греческому народу - он написал его в 1949 году - за его вклад в войну против нацизма.Похищение картин называли "кражей века".В расследовании участвовала Национальная разведывательная служба.
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новости культуры, афины, пит мондриан (питер корнелис мондриаан), пабло пикассо, греция, в мире
В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана
23:23 28.06.2021 (обновлено: 23:41 28.06.2021)
В Греции нашли украденные из Национальной галереи картины Пикассо и Мондриана
АФИНЫ, 28 июн - РИА Новости.
Полиция Греции
нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо
и Пита Мондриана
, задержан подозреваемый в краже, сообщает издание "Прото тема".
Задержанному 49-летнему греку не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке, пишет издание.
Картина "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт.
Стоимость картины Пикассо, созданной испанским художником в 1939 году, достигает в 20 миллионов евро, сообщает издание. На оборотной стороне картины было рукописное посвящение Пикассо греческому народу - он написал его в 1949 году - за его вклад в войну против нацизма.
Похищение картин называли "кражей века".
В расследовании участвовала Национальная разведывательная служба.