Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210628/pikasso-1738978091.html
В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана
В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана - РИА Новости, 28.06.2021
В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана
Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже, сообщает издание... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T23:23
2021-06-28T23:41
культура
новости культуры
афины
пит мондриан (питер корнелис мондриаан)
пабло пикассо
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736696867_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_621758c35d201b086fd639f9c399f05d.jpg
АФИНЫ, 28 июн - РИА Новости. Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже, сообщает издание "Прото тема".Задержанному 49-летнему греку не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке, пишет издание.Картина "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт.Стоимость картины Пикассо, созданной испанским художником в 1939 году, достигает в 20 миллионов евро, сообщает издание. На оборотной стороне картины было рукописное посвящение Пикассо греческому народу - он написал его в 1949 году - за его вклад в войну против нацизма.Похищение картин называли "кражей века".В расследовании участвовала Национальная разведывательная служба.
https://ria.ru/20210514/kartina-1732235766.html
афины
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736696867_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_bdf2953c52376da551556e9a8ab0711f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, афины, пит мондриан (питер корнелис мондриаан), пабло пикассо, греция, в мире
В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана
23:23 28.06.2021 (обновлено: 23:41 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникПешеходные дорожки в Афинском Акрополе до ремонта
Пешеходные дорожки в Афинском Акрополе до ремонта - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник

В Греции нашли украденные из Национальной галереи картины Пикассо и Мондриана

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 28 июн - РИА Новости. Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже, сообщает издание "Прото тема".
Задержанному 49-летнему греку не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке, пишет издание.
Картина "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт.
Стоимость картины Пикассо, созданной испанским художником в 1939 году, достигает в 20 миллионов евро, сообщает издание. На оборотной стороне картины было рукописное посвящение Пикассо греческому народу - он написал его в 1949 году - за его вклад в войну против нацизма.
Похищение картин называли "кражей века".
В расследовании участвовала Национальная разведывательная служба.
Аукцион - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 03:35Культура
Работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продали за $103,4 миллиона
 
КультураНовости культурыАфиныПит Мондриан (Питер Корнелис Мондриаан)Пабло ПикассоГрецияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
Лента новостейМолния