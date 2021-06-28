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Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России
Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России - РИА Новости, 28.06.2021
Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России
Де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:17
2021-06-28T12:17
2021-06-28T14:15
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здоровье - общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Это решения отдельных регионов, добавил он. На прошлой неделе в Кремле напоминали, что у субъектов Федерации есть такие полномочия.Представитель Кремля также высказал мнение, что кабмин должен дать ответ на недавнее предложение работодателей и профсоюзов о введении в стране обязательной вакцинации.Обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан ввели 23 региона. Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.За пандемию в России выявили 5 472 941 случай COVID-19, умерли больше 133 тысяч, почти пять миллионов поправились. Сейчас наблюдается новый всплеск заболеваемости.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, россия
Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России
12:17 28.06.2021 (обновлено: 14:15 28.06.2021)
Дмитрий Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации от COVID-19 в России нет