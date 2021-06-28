https://ria.ru/20210628/peskov-1738881848.html

Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России

Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России - РИА Новости, 28.06.2021

Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России

Де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:17

2021-06-28T12:17

2021-06-28T14:15

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a2c9ee3bc4db809df6fb8ee035cce70.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Это решения отдельных регионов, добавил он. На прошлой неделе в Кремле напоминали, что у субъектов Федерации есть такие полномочия.Представитель Кремля также высказал мнение, что кабмин должен дать ответ на недавнее предложение работодателей и профсоюзов о введении в стране обязательной вакцинации.Обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан ввели 23 региона. Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.За пандемию в России выявили 5 472 941 случай COVID-19, умерли больше 133 тысяч, почти пять миллионов поправились. Сейчас наблюдается новый всплеск заболеваемости.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, россия