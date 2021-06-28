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Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России
Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России - РИА Новости, 28.06.2021
Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России
Де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:17
2021-06-28T14:15
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Это решения отдельных регионов, добавил он. На прошлой неделе в Кремле напоминали, что у субъектов Федерации есть такие полномочия.Представитель Кремля также высказал мнение, что кабмин должен дать ответ на недавнее предложение работодателей и профсоюзов о введении в стране обязательной вакцинации.Обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан ввели 23 региона. Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.За пандемию в России выявили 5 472 941 случай COVID-19, умерли больше 133 тысяч, почти пять миллионов поправились. Сейчас наблюдается новый всплеск заболеваемости.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, россия
Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России
12:17 28.06.2021 (обновлено: 14:15 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнформационный стенд около прививочного кабинета в ГУМе
Информационный стенд около прививочного кабинета в ГУМе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации от COVID-19 в России нет

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Это решения отдельных регионов, добавил он. На прошлой неделе в Кремле напоминали, что у субъектов Федерации есть такие полномочия.
Представитель Кремля также высказал мнение, что кабмин должен дать ответ на недавнее предложение работодателей и профсоюзов о введении в стране обязательной вакцинации.
"Никакая позиция не сформулирована. Вы правильно отметили, что было обращение в правительство, соответственно, какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве", — подчеркнул он на встрече с журналистами.
Обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан ввели 23 региона. Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
За пандемию в России выявили 5 472 941 случай COVID-19, умерли больше 133 тысяч, почти пять миллионов поправились. Сейчас наблюдается новый всплеск заболеваемости.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковРоссия
 
 
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