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Пентагон не стал комментировать заявления о погибшем при ударе ребенке
Пентагон не стал комментировать заявления о погибшем при ударе ребенке - РИА Новости, 28.06.2021
Пентагон не стал комментировать заявления о погибшем при ударе ребенке
Пентагон не комментирует заявления сирийского ТВ о погибшем в результате налетов ребенке, сообщила РИА Новости представитель ведомства коммандер Джессика... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T04:57
2021-06-28T04:59
джессика макналти
вашингтон
министерство обороны сша
ирак
сирия
хезболла
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Пентагон не комментирует заявления сирийского ТВ о погибшем в результате налетов ребенке, сообщила РИА Новости представитель ведомства коммандер Джессика Макналти.Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya ранее заявил, что в результате авиаудара на востоке Сирии погиб ребенок и еще три человека пострадали.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были произведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
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джессика макналти, вашингтон, министерство обороны сша, ирак, сирия, хезболла, сша, в мире
Пентагон не стал комментировать заявления о погибшем при ударе ребенке
04:57 28.06.2021 (обновлено: 04:59 28.06.2021)
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /

Пентагон не стал комментировать заявления сирийского ТВ о погибшем при авиаударе ребенке

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Пентагон не комментирует заявления сирийского ТВ о погибшем в результате налетов ребенке, сообщила РИА Новости представитель ведомства коммандер Джессика Макналти.
Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya ранее заявил, что в результате авиаудара на востоке Сирии погиб ребенок и еще три человека пострадали.
"На этот счет у меня нет никаких (комментариев – ред.)", - сказала Макналти.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были произведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
02:02
США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии
 
Джессика МакналтиВашингтонМинистерство обороны СШАИракСирияХезболлаСШАВ мире
 
 
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