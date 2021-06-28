https://ria.ru/20210628/pedofil-1738880892.html

Ватикан изучает дело кардинала, обвиняемого в покровительстве педофилам

Ватикан изучает дело кардинала, обвиняемого в покровительстве педофилам - РИА Новости, 28.06.2021

Ватикан изучает дело кардинала, обвиняемого в покровительстве педофилам

Святой престол проверяет информацию о бывшем архиепископе Кракова кардинале Станиславе Дзивише, в адрес которого в Польше были выдвинуты обвинения в сокрытии... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:13

2021-06-28T12:13

2021-06-28T12:36

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ВАТИКАН, 28 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол проверяет информацию о бывшем архиепископе Кракова кардинале Станиславе Дзивише, в адрес которого в Польше были выдвинуты обвинения в сокрытии случаев сексуальных домогательств со стороны священнослужителей к несовершеннолетним.Как сообщила в субботу апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Варшаве, бывший архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско завершил визит в Польшу, который он провел по распоряжению Святого престола с 17 по 26 июня. Целью данного визита как раз и была проверка обстоятельств некоторых случаев, происшедших в бытность Дзивиша архиепископом Кракова с 2005 по 2016 год.Баньяско, который в настоящее время возглавляет Совет епископских конференций Европы, "изучил документы, провел серию встреч и представит отчет о визите Святому престолу", указывается в документе нунциатуры.Скандальные обвинения в адрес Дзвиша, который около 30 лет был личным секретарем канонизированного впоследствии папы Римского Иоанна Павла II, в ноябре 2020 года выдвинули журналисты польского телеканала TVN24. В своем фильме-расследовании "Дон Станислав. Другое лицо кардинала Дзивиша" они обнародовали информацию, свидетельствующую о том, что влиятельный церковный иерарх покрывал священников-педофилов, причем за крупное вознаграждение. Сам Дзивиш категорически отверг эти обвинения.Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.

https://ria.ru/20210601/reforma-1735094561.html

https://ria.ru/20210530/kanada-1734791143.html

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религия, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), европа, ватикан, варшава, справки