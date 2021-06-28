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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210628/pedofil-1738880892.html
Ватикан изучает дело кардинала, обвиняемого в покровительстве педофилам
Ватикан изучает дело кардинала, обвиняемого в покровительстве педофилам - РИА Новости, 28.06.2021
Ватикан изучает дело кардинала, обвиняемого в покровительстве педофилам
Святой престол проверяет информацию о бывшем архиепископе Кракова кардинале Станиславе Дзивише, в адрес которого в Польше были выдвинуты обвинения в сокрытии... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:13
2021-06-28T12:36
религия и мировоззрение
религия
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
европа
ватикан
варшава
справки
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ВАТИКАН, 28 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол проверяет информацию о бывшем архиепископе Кракова кардинале Станиславе Дзивише, в адрес которого в Польше были выдвинуты обвинения в сокрытии случаев сексуальных домогательств со стороны священнослужителей к несовершеннолетним.Как сообщила в субботу апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Варшаве, бывший архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско завершил визит в Польшу, который он провел по распоряжению Святого престола с 17 по 26 июня. Целью данного визита как раз и была проверка обстоятельств некоторых случаев, происшедших в бытность Дзивиша архиепископом Кракова с 2005 по 2016 год.Баньяско, который в настоящее время возглавляет Совет епископских конференций Европы, "изучил документы, провел серию встреч и представит отчет о визите Святому престолу", указывается в документе нунциатуры.Скандальные обвинения в адрес Дзвиша, который около 30 лет был личным секретарем канонизированного впоследствии папы Римского Иоанна Павла II, в ноябре 2020 года выдвинули журналисты польского телеканала TVN24. В своем фильме-расследовании "Дон Станислав. Другое лицо кардинала Дзивиша" они обнародовали информацию, свидетельствующую о том, что влиятельный церковный иерарх покрывал священников-педофилов, причем за крупное вознаграждение. Сам Дзивиш категорически отверг эти обвинения.Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.
https://ria.ru/20210601/reforma-1735094561.html
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религия, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), европа, ватикан, варшава, справки

Ватикан изучает дело кардинала, обвиняемого в покровительстве педофилам

12:13 28.06.2021 (обновлено: 12:36 28.06.2021)
 
© Радио SputnikПрезидентский пул журналистов в Ватикане перед прибытием в Апостольский дворец президента РФ Владимира Путина.
Президентский пул журналистов в Ватикане перед прибытием в Апостольский дворец президента РФ Владимира Путина.
© Радио Sputnik
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ВАТИКАН, 28 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол проверяет информацию о бывшем архиепископе Кракова кардинале Станиславе Дзивише, в адрес которого в Польше были выдвинуты обвинения в сокрытии случаев сексуальных домогательств со стороны священнослужителей к несовершеннолетним.
Как сообщила в субботу апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Варшаве, бывший архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско завершил визит в Польшу, который он провел по распоряжению Святого престола с 17 по 26 июня. Целью данного визита как раз и была проверка обстоятельств некоторых случаев, происшедших в бытность Дзивиша архиепископом Кракова с 2005 по 2016 год.
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Баньяско, который в настоящее время возглавляет Совет епископских конференций Европы, "изучил документы, провел серию встреч и представит отчет о визите Святому престолу", указывается в документе нунциатуры.
Скандальные обвинения в адрес Дзвиша, который около 30 лет был личным секретарем канонизированного впоследствии папы Римского Иоанна Павла II, в ноябре 2020 года выдвинули журналисты польского телеканала TVN24. В своем фильме-расследовании "Дон Станислав. Другое лицо кардинала Дзивиша" они обнародовали информацию, свидетельствующую о том, что влиятельный церковный иерарх покрывал священников-педофилов, причем за крупное вознаграждение. Сам Дзивиш категорически отверг эти обвинения.
Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.
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