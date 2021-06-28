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В Ульяновской области произошла массовая гибель пчел
В Ульяновской области произошла массовая гибель пчел - РИА Новости, 28.06.2021
В Ульяновской области произошла массовая гибель пчел
Почти 700 пчелосемей погибли в Ульяновской области в июне из-за обработки полей химикатами, сообщил и.о. министра агропромышленного комплекса и развития... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:31
2021-06-28T17:31
ульяновская область
происшествия
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Почти 700 пчелосемей погибли в Ульяновской области в июне из-за обработки полей химикатами, сообщил и.о. министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий области Михаил Семенкин."В общей сложности у нас 675 пчелосемей на сегодняшний день фиксируется гибель, это около 2% от общего количества пчелосемей в Ульяновской области. Конечно же, мы хотим сказать, что пострадало около 42 пчеловодов... из них только 11 имеют на сегодняшний день паспорта либо вписаны в похозяйственную книгу", - сказал Семенкин на заседании штаба по комплексному развитию региона, онлайн-трансляция которого велась на странице правительства области в соцсети "ВКонтакте".Он уточнил, что гибель пчел зарегистрировали в Майнском, Вешкаймском и Чердаклинском районах.По его словам, в Майнском районе была выявлена проблема в коммуникации между пчеловодами и аграриями. "Не дожидаясь результатов лабораторных исследований, будут произведены компенсационные выплаты в размере 3,5 тысячи рублей - это средняя стоимость пчелопакета (пчелосемьи). Сегодня 250 тысяч рублей выплачены, и процесс компенсации у нас на данный момент продолжается", - отметил Семенкин.Он добавил, что по Вешкаймскому району в ближайшее время будет проведен сход пострадавших пчеловодов и будет решаться вопрос, по чьей вине погибли пчелы."По Чердаклинскому району хочу резюмировать ситуацию... здесь сельхозпроизводитель соблюдал все нормы и правила, соответственно, никаких нарушений нет, но тем не менее пчеловоды выражают свое недовольство", - добавил и.о. министра, подчеркнув, что аграрии выполняют государственную задачу по обеспечению продовольственной безопасности.
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ульяновская область, происшествия
В Ульяновской области произошла массовая гибель пчел
17:31 28.06.2021
 
© Pixabay / Martin Tajmr Пчелы у улья
Пчелы у улья - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Pixabay / Martin Tajmr

Массовая гибель пчел произошла в Ульяновской области после обработки полей

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Почти 700 пчелосемей погибли в Ульяновской области в июне из-за обработки полей химикатами, сообщил и.о. министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий области Михаил Семенкин.
"В общей сложности у нас 675 пчелосемей на сегодняшний день фиксируется гибель, это около 2% от общего количества пчелосемей в Ульяновской области. Конечно же, мы хотим сказать, что пострадало около 42 пчеловодов... из них только 11 имеют на сегодняшний день паспорта либо вписаны в похозяйственную книгу", - сказал Семенкин на заседании штаба по комплексному развитию региона, онлайн-трансляция которого велась на странице правительства области в соцсети "ВКонтакте".
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Он уточнил, что гибель пчел зарегистрировали в Майнском, Вешкаймском и Чердаклинском районах.
По его словам, в Майнском районе была выявлена проблема в коммуникации между пчеловодами и аграриями. "Не дожидаясь результатов лабораторных исследований, будут произведены компенсационные выплаты в размере 3,5 тысячи рублей - это средняя стоимость пчелопакета (пчелосемьи). Сегодня 250 тысяч рублей выплачены, и процесс компенсации у нас на данный момент продолжается", - отметил Семенкин.
Он добавил, что по Вешкаймскому району в ближайшее время будет проведен сход пострадавших пчеловодов и будет решаться вопрос, по чьей вине погибли пчелы.
"По Чердаклинскому району хочу резюмировать ситуацию... здесь сельхозпроизводитель соблюдал все нормы и правила, соответственно, никаких нарушений нет, но тем не менее пчеловоды выражают свое недовольство", - добавил и.о. министра, подчеркнув, что аграрии выполняют государственную задачу по обеспечению продовольственной безопасности.
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