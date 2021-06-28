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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/otvet-1738931348.html
В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах"
В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах" - РИА Новости, 28.06.2021
В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах"
Никаких "ковидных прав" не существует, права россиян в данной сфере определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:55
2021-06-28T16:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
андрей клишас
татьяна москалькова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Никаких "ковидных прав" не существует, права россиян в данной сфере определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее выразила мнение, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", и важно находить баланс между нуждой в ограничениях и правами человека."Не существует никаких "ковидных прав", существуют права и обязанности, которые определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения. Эти нормы существуют и действуют как на федеральном, так и на региональном уровне", - заявил Клишас.
https://ria.ru/20210628/moskalkova-1738884686.html
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коронавирус в россии, андрей клишас, татьяна москалькова, совет федерации рф, общество
В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах"
16:55 28.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Сенатор Андрей Клишас ответил на заявление Татьяны Москальковой о "ковидных правах"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Никаких "ковидных прав" не существует, права россиян в данной сфере определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 12:31Распространение коронавируса
Москалькова заявила о формировании понятия "ковидные права"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее выразила мнение, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", и важно находить баланс между нуждой в ограничениях и правами человека.
"Не существует никаких "ковидных прав", существуют права и обязанности, которые определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения. Эти нормы существуют и действуют как на федеральном, так и на региональном уровне", - заявил Клишас.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей КлишасТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФОбщество
 
 
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