https://ria.ru/20210628/otvet-1738931348.html

В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах"

В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах" - РИА Новости, 28.06.2021

В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах"

Никаких "ковидных прав" не существует, права россиян в данной сфере определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:55

2021-06-28T16:55

2021-06-28T16:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

андрей клишас

татьяна москалькова

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Никаких "ковидных прав" не существует, права россиян в данной сфере определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее выразила мнение, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", и важно находить баланс между нуждой в ограничениях и правами человека."Не существует никаких "ковидных прав", существуют права и обязанности, которые определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения. Эти нормы существуют и действуют как на федеральном, так и на региональном уровне", - заявил Клишас.

https://ria.ru/20210628/moskalkova-1738884686.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, андрей клишас, татьяна москалькова, совет федерации рф, общество