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В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах"
В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах" - РИА Новости, 28.06.2021
В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах"
Никаких "ковидных прав" не существует, права россиян в данной сфере определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:55
2021-06-28T16:55
2021-06-28T16:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
андрей клишас
татьяна москалькова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Никаких "ковидных прав" не существует, права россиян в данной сфере определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее выразила мнение, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", и важно находить баланс между нуждой в ограничениях и правами человека."Не существует никаких "ковидных прав", существуют права и обязанности, которые определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения. Эти нормы существуют и действуют как на федеральном, так и на региональном уровне", - заявил Клишас.
https://ria.ru/20210628/moskalkova-1738884686.html
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коронавирус в россии, андрей клишас, татьяна москалькова, совет федерации рф, общество
В Совфеде ответили Москальковой на слова о "ковидных правах"
Сенатор Андрей Клишас ответил на заявление Татьяны Москальковой о "ковидных правах"