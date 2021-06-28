https://ria.ru/20210628/ostankino-1738911006.html

Телецентр "Останкино" подтопило во время ливня

Телецентр "Останкино" подтопило во время ливня - РИА Новости, 28.06.2021

Телецентр "Останкино" подтопило во время ливня

Телецентр "Останкино" подтопило в ходе ливневых дождей, на работе вещателей это не сказалось, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:05

2021-06-28T15:05

2021-06-28T16:44

останкино (телецентр)

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Телецентр "Останкино" подтопило в ходе ливневых дождей, на работе вещателей это не сказалось, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, нас подтопило. Но на работе это не сказалось", - рассказал источник.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что в понедельник в Москве ожидается "суперливень", который принесет до 70% месячной нормы осадков. Согласно прогнозу, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.

https://ria.ru/20210628/balashikha-1738909756.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

останкино (телецентр), москва, происшествия