https://ria.ru/20210628/orion-e-1738843269.html

Россия выводит на мировой рынок беспилотник "Орион-Э", сообщил источник

Россия выводит на мировой рынок беспилотник "Орион-Э", сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2021

Россия выводит на мировой рынок беспилотник "Орион-Э", сообщил источник

Россия начала продвигать на мировой оружейный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник "Орион-Э", на дрон получены первые заявки от заказчиков, сообщил... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T03:44

2021-06-28T03:44

2021-06-28T03:44

новое оружие россии

россия

кронштадт

рособоронэкспорт

москва

дубна

сирия

армия

технологии

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Россия начала продвигать на мировой оружейный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник "Орион-Э", на дрон получены первые заявки от заказчиков, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Ранее "Орион" предлагался на экспорт только в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.Он добавил, что "были разосланы предложения по поставкам ударного "Ориона" ряду инозаказчиков, которыми могут быть востребованы ударные аппараты такого класса, также получено несколько инициативных заявок от потенциальных покупателей".По словам источника, реальные поставки ударного "Ориона" на экспорт могут стартовать в конце этого – начале следующего года, после открытия компанией "Кронштадт" завода по производству беспилотников в Дубне."Ожидается, что по совокупности показателей "цена – качество – интеллектуализация борта" российские ударные беспилотники "Орион-Э" будут являться одним из лучших предложений на рынке и станут "убийцами" таких конкурентов, как турецкий "Байрактар", - добавил собеседник агентства.В пресс-службе "Рособоронэкспорта" не стали комментировать РИА Новости предоставленную источником информацию. При этом в компании подчеркнули, что "беспилотный комплекс "Орион", действительно, обладает большим экспортным потенциалом и интерес к нему вызван благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям".Ударный вариант "Ориона-Э" оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу. В состав оружия "Ориона-Э" входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника - 200 килограмм, общая масса полезной нагрузки – до 250 килограмм."Орион-Э" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. В российские Вооруженные силы беспилотник поставляется под наименованием "Иноходец". Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость БПЛА – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров.Российские военные активно применяли "Иноходцы" для разведки и нанесения авиаударов по террористам в Сирии в рамках летных испытаний беспилотного комплекса.

https://ria.ru/20210625/altius-1738521644.html

https://ria.ru/20210616/su-57-1737164173.html

россия

москва

дубна

сирия

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россия, кронштадт, рособоронэкспорт, москва, дубна, сирия, армия, технологии, безопасность