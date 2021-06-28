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Культура
https://ria.ru/20210628/ochki-1737648211.html
Очи черные: с чем и как носить классические модели солнечных очков
Очи черные: с чем и как носить классические модели солнечных очков - РИА Новости, 28.06.2021
Очи черные: с чем и как носить классические модели солнечных очков
На встрече в Швейцарии американский президент Джо Байден преподнес Владимиру Путину сделанные на заказ солнцезащитные очки. Об аксессуаре, который в разные... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:00
2021-06-28T08:02
жаклин кеннеди
джон леннон
мадонна чикконе
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На встрече в Швейцарии американский президент Джо Байден преподнес Владимиру Путину сделанные на заказ солнцезащитные очки. Об аксессуаре, который в разные эпохи считали то необходимостью, то блажью, а теперь и вовсе дарят первым лицам, — в материале РИА Новости. Очко БайденуКак и положено в дипломатических кругах, презент Байдена — со смыслом. Изготовивший очки бренд Randolph Engineering уже почти сорок лет остается основным поставщиком американских ВВС, ВМФ и армии. Над каждой парой, как заявляют представители марки, работают полсотни мастеров, а на замену паянных соединений дают пожизненную гарантию. И все же до такой народной славы, как тому же “очечному” бренду Ray-Ban (кстати, именно ему, судя по недавней обложке журнала Time, отдает предпочтение сам Байден), Randolph Engineering далеко. Это, скорее, марка для ценителей, исконно американская, хоть и основана потомком эмигранта из Польши Питером Вашкевичем. Посмотрим, будет ли российский президент носить кастомизированную пару с серыми линзами, оправой из 23-каратного золота и с выгравированным автографом Байдена на дужках. Как правило, Владимир Путин предпочитает не "авиаторы", а очки овальной формы. "Авиаторы"По идее, "авиаторы" подходят практически любому типу лица. Вот только деловой костюм с ними смотрится не очень, уж лучше кэжуал-стиль — так до недавнего времени говорили многие стилисты. Хотя кто знает — в плане сочетаний сейчас демократия, и те же кроссовки с платьем уже не удивляют. "Авиаторы" придумали для американских летчиков в 1936-м, когда самолеты начали летать уже довольно высоко. Такие очки были необходимостью — ведь в небе можно получить ожог от прямых солнечных лучей. А эта модель благодаря большим вытянутым вниз каплевидным линзам надежно защищала глаза. Через год производители запустили линию для гражданских, но в широких кругах "авиаторы" не оценили. Переломным стал 1944-й — газеты вышли с фотографиями генерала Дугласа Макартура, и во время высадки на Филиппины он был как раз в таких очках. Потом "авиаторы" полюбили Марлон Брандо, Элвис Пресли, Дэвид Боуи, Фредди Меркьюри. В 70-е до этой модели добрались дамы, хотя прежде ее считали исключительно мужской. "Клабмастеры"Модель, появившаяся чуть позже "авиаторов", но в популярности, пик которой пришелся на пятидесятые, им не уступает. "Клабмастеры" еще называют "броулайнерами" — из-за массивного верха, напоминающего густые брови (от англ. brow). Их главное отличие — комбинированная оправа: вверху — пластик, внизу — металлический ободок. В отличие от "авиаторов", которые сразу полюбили военные, летчики и другие люди в форме, "клабмастеры" очень приглянулись политикам, профессорам и писателям — в общем, тем, кто занимается преимущественно трудом интеллектуальным. Так что в 70-е и 90-е, когда “ботаники” были не в почете, "броулайнеры" выходили из моды. Считается, что "клабмастеры" пойдут почти при любой форме лица, но особенно при овальной. А вот по стилю одежды все гораздо строже: любимых на карантине худи и спортивных треников эти строгие очки не терпят. Зато они “дружат” с деловыми костюмами и образами в стиле ретро. "Вайфареры"Третья известная модель, которая стала популярной благодаря универсальности, тоже появилась в первой половине XX века. Сейчас "вайфареры" выглядят как “самые обычные” очки. А ведь в свое время задумывались как аксессуар бунтарский, как оппозиция очень популярным в 40-х металлическим оправам. Это первые солнцезащитные очки, изготовленные из пластмассы, а еще — первый аксессуар, который с удовольствием носили представители обоих полов. В 70-е о "вайфарерах" практически забыли, зато уже в следующем десятилетии их ждало триумфальное возвращение. Произошло оно благодаря подписанному с киностудиями контракту: производители рассудили, что обеспечить камбэк таким очкам можно, если их будут носить герои фильмов. Продакт-плейсмент сработал, а потом подтянулись знаменитости: Мадонна, Майкл Джексон, Джек Николсон. Сейчас "вайфареры" считают классикой, они идут к любому стилю одежды, а также почти всем формам лица.ЛенноныОни же “оззи”, в честь другого знаменитого любителя этой модели, они же "тишейды", "велосипеды" и "бабушкины очки". Впрочем, у современной молодежи они скорее ассоциируются с Гарри Поттером. Первые очки, которые появились в Египте и Древнем Риме, были именно такой круглой формы — просто потому, что ее проще всего вырезать. “Ленноны” были хитом в 60-70-х годах, но не у масс, а у хиппи и представителей других субкультур. За такими линзами, чаще цветными, удобно прятать отсутствующий взгляд и суженные зрачки. Как правило, "тишейды" хорошо садятся на вытянутое лицо. И рифмуются не со всякими образами: например, к спортивному костюму точно не подойдут. Вообще они довольно сильно перетягивают на себя внимание, так что выбирают “оззи”, как правило, смелые и эксцентричные личности. Как Джастин Бибер, например. "Кошки"Оправа, созданная для дам — в отличие от предыдущих моделей, которые делали для мужчин. Изобретение “кошек” иногда приписывают Кристиану Диору — якобы он вдохновился формой глаз одной из манекенщиц, девушки из Азии. По другой версии, Cat-eye придумала женщина-дизайнер, взяв за основу форму карнавальной маски. Изящные “кошки” с поднятыми вверх внешними уголками оправ ассоциируются с Золотым веком Голливуда. Этой модели были верны Одри Хепберн, Софи Лорен и Мэрилин Монро. Кстати, утрированная разновидность “кошек” называется "бабочка” — это очки, которые более вытянуты и еще острее смотрят вверх. И те, и другие капризны: для выхода за хлебом или на прогулку с песиком — довольно претенциозно (если вы не Рената Литвинова, конечно), а вот для светских раутов, деловых встреч и свиданий — самое оно. Что касается формы лица, то особенно хорошо cat-eye сочетаются с квадратной и овальной. "Стрекозы"С помощью таких очков, которые закрывают не только глаза и брови, но и часть щек, знаменитости прячутся от назойливых папарацци. Модели с огромными линзами, отгораживающим от мира, были на пике в 70-80-е, когда о минимализме на время позабыли. В наше время “гранды” ценят еще и за максимальную защиту от агрессивного солнца. Кстати, немного о технической стороне вопроса: обратите внимание на цифры внутри дужек. Стопроцентную защиту от ультрафиолета обеспечивают только линзы с отметкой UV-400. Соответственно, чем меньше показатель, тем слабее. Существует и другая маркировка: цифры от нуля до четырех, где ноль — это до восьмидесяти процентов пропускания света, а последнее — до трех процентов, то есть, это уже очень темные очки. Среди известных любителей “очков, как у черепахи Тортиллы” были Жаклин Кеннеди и Брижит Бардо, невероятные версии этой модели, обильно украшенные стразами, часто носит Элтон Джон. Хотя, конечно, “гранды” — скорее дамская тема. “Стрекозы” хорошо смотрятся на овальном или круглом лице. И такие очки, при условии, что будут в неприметной базовой оправе, впишутся в любой гардероб. СпортивныеОсобенность таких моделей — кроме того, что продаются они обычно в спортивных магазинах — обтекаемая форма, невесомые дужки и максимально незаметная оправа. В общем, сперва функциональность, а потом уже понты. “Спортивки” идеальны, если предстоит велосипедный кросс, забег или другие активности на свежем воздухе. С деловыми костюмами они сочетаются не особо — даже сейчас, когда мода стала максимально толерантной. Не будем говорить про форму лица — любителей спортивных очков имидж особо не заботит: важно, чтобы глаза были надежно защищены. Впрочем, при выборе очков нет универсальной формулы. От правил всегда можно отступать, главное — чувствовать себя уверенно, что бы вам ни советовали модные журналы.
https://ria.ru/20210515/moda-1732310681.html
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жаклин кеннеди, джон леннон, мадонна чикконе, стиль жизни, фредди меркьюри (фаpух булсара) , элтон джон, голливуд, мода

Очи черные: с чем и как носить классические модели солнечных очков

08:00 28.06.2021 (обновлено: 08:02 28.06.2021)
 
© AP PhotoАмериканская актриса Кэрролл Бейкер
Американская актриса Кэрролл Бейкер - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На встрече в Швейцарии американский президент Джо Байден преподнес Владимиру Путину сделанные на заказ солнцезащитные очки. Об аксессуаре, который в разные эпохи считали то необходимостью, то блажью, а теперь и вовсе дарят первым лицам, — в материале РИА Новости.

Очко Байдену

Как и положено в дипломатических кругах, презент Байдена — со смыслом. Изготовивший очки бренд Randolph Engineering уже почти сорок лет остается основным поставщиком американских ВВС, ВМФ и армии. Над каждой парой, как заявляют представители марки, работают полсотни мастеров, а на замену паянных соединений дают пожизненную гарантию.
И все же до такой народной славы, как тому же “очечному” бренду Ray-Ban (кстати, именно ему, судя по недавней обложке журнала Time, отдает предпочтение сам Байден), Randolph Engineering далеко. Это, скорее, марка для ценителей, исконно американская, хоть и основана потомком эмигранта из Польши Питером Вашкевичем.
© REUTERS / Denis Balibouse/Pool Президент США Джо Байден во время прибытия в Женеву перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден во время прибытия в Женеву перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
1 из 2
Президент США Джо Байден во время прибытия в Женеву перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
© REUTERS / Denis Balibouse/Pool
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его резиденции "Форт Брегансон". 19 августа 2019.

Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
2 из 2

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его резиденции "Форт Брегансон". 19 августа 2019.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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1 из 2
Президент США Джо Байден во время прибытия в Женеву перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
© REUTERS / Denis Balibouse/Pool
2 из 2

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его резиденции "Форт Брегансон". 19 августа 2019.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Посмотрим, будет ли российский президент носить кастомизированную пару с серыми линзами, оправой из 23-каратного золота и с выгравированным автографом Байдена на дужках. Как правило, Владимир Путин предпочитает не "авиаторы", а очки овальной формы.

"Авиаторы"

По идее, "авиаторы" подходят практически любому типу лица. Вот только деловой костюм с ними смотрится не очень, уж лучше кэжуал-стиль — так до недавнего времени говорили многие стилисты. Хотя кто знает — в плане сочетаний сейчас демократия, и те же кроссовки с платьем уже не удивляют.
"Авиаторы" придумали для американских летчиков в 1936-м, когда самолеты начали летать уже довольно высоко. Такие очки были необходимостью — ведь в небе можно получить ожог от прямых солнечных лучей. А эта модель благодаря большим вытянутым вниз каплевидным линзам надежно защищала глаза.
© AFP 2021 / Peter ParksПоклонники Элвиса Пресли отправляются на "Элвис-экспрессе" из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
1 из 3
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на "Элвис-экспрессе" из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2021 / Peter Parks
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Майкл Джексон

Майкл Джексон за год после смерти заработал больше всех живых звезд
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Майкл Джексон

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© AFP 2021 / Robyn Beck

Актеры Джонни Депп и Том Круз на голливудской "Аллее славы"

Актеры Джонни Депп и Том Круз на голливудской Аллее славы
3 из 3

Актеры Джонни Депп и Том Круз на голливудской "Аллее славы"

© AFP 2021 / Robyn Beck
1 из 3
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на "Элвис-экспрессе" из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2021 / Peter Parks
2 из 3

Майкл Джексон

© РИА Новости
3 из 3

Актеры Джонни Депп и Том Круз на голливудской "Аллее славы"

© AFP 2021 / Robyn Beck
Через год производители запустили линию для гражданских, но в широких кругах "авиаторы" не оценили. Переломным стал 1944-й — газеты вышли с фотографиями генерала Дугласа Макартура, и во время высадки на Филиппины он был как раз в таких очках.
Потом "авиаторы" полюбили Марлон Брандо, Элвис Пресли, Дэвид Боуи, Фредди Меркьюри. В 70-е до этой модели добрались дамы, хотя прежде ее считали исключительно мужской.

"Клабмастеры"

Модель, появившаяся чуть позже "авиаторов", но в популярности, пик которой пришелся на пятидесятые, им не уступает. "Клабмастеры" еще называют "броулайнерами" — из-за массивного верха, напоминающего густые брови (от англ. brow). Их главное отличие — комбинированная оправа: вверху — пластик, внизу — металлический ободок.
В отличие от "авиаторов", которые сразу полюбили военные, летчики и другие люди в форме, "клабмастеры" очень приглянулись политикам, профессорам и писателям — в общем, тем, кто занимается преимущественно трудом интеллектуальным. Так что в 70-е и 90-е, когда “ботаники” были не в почете, "броулайнеры" выходили из моды.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкОфициальный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Палестину
Официальный визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Палестину - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Официальный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Палестину
Считается, что "клабмастеры" пойдут почти при любой форме лица, но особенно при овальной. А вот по стилю одежды все гораздо строже: любимых на карантине худи и спортивных треников эти строгие очки не терпят. Зато они “дружат” с деловыми костюмами и образами в стиле ретро.

"Вайфареры"

Третья известная модель, которая стала популярной благодаря универсальности, тоже появилась в первой половине XX века. Сейчас "вайфареры" выглядят как “самые обычные” очки. А ведь в свое время задумывались как аксессуар бунтарский, как оппозиция очень популярным в 40-х металлическим оправам. Это первые солнцезащитные очки, изготовленные из пластмассы, а еще — первый аксессуар, который с удовольствием носили представители обоих полов.
© AFP 2021 / Stephen Lovekin/Getty Images for Mercedes-Benz Fashion WeekАктрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен в солнцезащитных очках
Актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен в солнцезащитных очках
1 из 2
Актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен в солнцезащитных очках
© AFP 2021 / Stephen Lovekin/Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week
© AP Photo / John RooneyАктриса Грейс Келли загорает на палубе лайнера "Конституция СС". 1956 год
Актриса Грейс Келли загорает на палубе лайнера Конституция СС. 1956 год
2 из 2
Актриса Грейс Келли загорает на палубе лайнера "Конституция СС". 1956 год
© AP Photo / John Rooney
1 из 2
Актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен в солнцезащитных очках
© AFP 2021 / Stephen Lovekin/Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week
2 из 2
Актриса Грейс Келли загорает на палубе лайнера "Конституция СС". 1956 год
© AP Photo / John Rooney
В 70-е о "вайфарерах" практически забыли, зато уже в следующем десятилетии их ждало триумфальное возвращение. Произошло оно благодаря подписанному с киностудиями контракту: производители рассудили, что обеспечить камбэк таким очкам можно, если их будут носить герои фильмов. Продакт-плейсмент сработал, а потом подтянулись знаменитости: Мадонна, Майкл Джексон, Джек Николсон. Сейчас "вайфареры" считают классикой, они идут к любому стилю одежды, а также почти всем формам лица.

Ленноны

Они же “оззи”, в честь другого знаменитого любителя этой модели, они же "тишейды", "велосипеды" и "бабушкины очки". Впрочем, у современной молодежи они скорее ассоциируются с Гарри Поттером. Первые очки, которые появились в Египте и Древнем Риме, были именно такой круглой формы — просто потому, что ее проще всего вырезать.
© AP PhotoБританский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон в фильме How I Won the War, 1967 год
Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон в фильме How I Won the War, 1967 год - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo
Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон в фильме How I Won the War, 1967 год
“Ленноны” были хитом в 60-70-х годах, но не у масс, а у хиппи и представителей других субкультур. За такими линзами, чаще цветными, удобно прятать отсутствующий взгляд и суженные зрачки.
Как правило, "тишейды" хорошо садятся на вытянутое лицо. И рифмуются не со всякими образами: например, к спортивному костюму точно не подойдут. Вообще они довольно сильно перетягивают на себя внимание, так что выбирают “оззи”, как правило, смелые и эксцентричные личности. Как Джастин Бибер, например.

"Кошки"

Оправа, созданная для дам — в отличие от предыдущих моделей, которые делали для мужчин. Изобретение “кошек” иногда приписывают Кристиану Диору — якобы он вдохновился формой глаз одной из манекенщиц, девушки из Азии. По другой версии, Cat-eye придумала женщина-дизайнер, взяв за основу форму карнавальной маски.
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
Василий Лановой в фильме Полосатый рейс
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
Изящные “кошки” с поднятыми вверх внешними уголками оправ ассоциируются с Золотым веком Голливуда. Этой модели были верны Одри Хепберн, Софи Лорен и Мэрилин Монро.
Кстати, утрированная разновидность “кошек” называется "бабочка” — это очки, которые более вытянуты и еще острее смотрят вверх. И те, и другие капризны: для выхода за хлебом или на прогулку с песиком — довольно претенциозно (если вы не Рената Литвинова, конечно), а вот для светских раутов, деловых встреч и свиданий — самое оно. Что касается формы лица, то особенно хорошо cat-eye сочетаются с квадратной и овальной.

"Стрекозы"

С помощью таких очков, которые закрывают не только глаза и брови, но и часть щек, знаменитости прячутся от назойливых папарацци. Модели с огромными линзами, отгораживающим от мира, были на пике в 70-80-е, когда о минимализме на время позабыли. В наше время “гранды” ценят еще и за максимальную защиту от агрессивного солнца.
Кстати, немного о технической стороне вопроса: обратите внимание на цифры внутри дужек. Стопроцентную защиту от ультрафиолета обеспечивают только линзы с отметкой UV-400. Соответственно, чем меньше показатель, тем слабее. Существует и другая маркировка: цифры от нуля до четырех, где ноль — это до восьмидесяти процентов пропускания света, а последнее — до трех процентов, то есть, это уже очень темные очки.
© TSG Entertainment, Marv Films, Cloudy Productions, 2017Элтон Джон в фильме "Kingsman: Золотое кольцо"
Элтон Джон в фильме Kingsman: Золотое кольцо
© TSG Entertainment, Marv Films, Cloudy Productions, 2017
Элтон Джон в фильме "Kingsman: Золотое кольцо"
Среди известных любителей “очков, как у черепахи Тортиллы” были Жаклин Кеннеди и Брижит Бардо, невероятные версии этой модели, обильно украшенные стразами, часто носит Элтон Джон. Хотя, конечно, “гранды” — скорее дамская тема.
“Стрекозы” хорошо смотрятся на овальном или круглом лице. И такие очки, при условии, что будут в неприметной базовой оправе, впишутся в любой гардероб.

Спортивные

Особенность таких моделей — кроме того, что продаются они обычно в спортивных магазинах — обтекаемая форма, невесомые дужки и максимально незаметная оправа. В общем, сперва функциональность, а потом уже понты.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа солнцезащитных очков на набережной Севастополя
Продажа солнцезащитных очков на набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Продажа солнцезащитных очков на набережной Севастополя
“Спортивки” идеальны, если предстоит велосипедный кросс, забег или другие активности на свежем воздухе. С деловыми костюмами они сочетаются не особо — даже сейчас, когда мода стала максимально толерантной. Не будем говорить про форму лица — любителей спортивных очков имидж особо не заботит: важно, чтобы глаза были надежно защищены.
Впрочем, при выборе очков нет универсальной формулы. От правил всегда можно отступать, главное — чувствовать себя уверенно, что бы вам ни советовали модные журналы.
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