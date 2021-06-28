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Число погибших из-за обрушения дома во Флориде достигло 10 человек

Число погибших из-за обрушения дома во Флориде достигло 10 человек - РИА Новости, 28.06.2021

Число погибших из-за обрушения дома во Флориде достигло 10 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида возросло до 10, 151 человек числится пропавшим без вести, сообщила мэр округа Майами-Дейд... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:58

2021-06-28T18:58

2021-06-28T19:07

майами

флорида

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида возросло до 10, 151 человек числится пропавшим без вести, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Сегодня утром мы извлекли еще одно тело. Таким образом, число возросло до 10... Число пропавших без вести составляет 151", - сообщила мэр в ходе пресс-конференции.Многоэтажное здание 24 июня частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По словам властей, поисковые работы продолжаются.Ранее газета New York Times сообщила, что инженер, проводивший три года назад проверку обрушившегося здания, предупреждал об обнаружении "серьезных повреждений" конструкций дома.

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майами, флорида, сша, в мире