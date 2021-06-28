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Финансист раскрыл популярный обман с бесплатными объявлениями
Финансист раскрыл популярный обман с бесплатными объявлениями - РИА Новости, 28.06.2021
Финансист раскрыл популярный обман с бесплатными объявлениями
На сайтах бесплатных объявлений быстро и легко можно что-то приобрести или продать, но всегда есть риск потерять деньги или лишиться имущества, рассказал... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T01:15
2021-06-28T01:15
2021-06-28T01:15
кирилл данилов
россия
мошенничество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На сайтах бесплатных объявлений быстро и легко можно что-то приобрести или продать, но всегда есть риск потерять деньги или лишиться имущества, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.По его словам, аферисты, которые у вас что-то покупают, в переписке могут предложить совершить предварительную оплату, и могут запросить у вас реквизиты вашей. При этом мошенники, чтобы выглядеть правдоподобно, могут прикладывать скриншоты банковских приложений или электронные чеки.Данилов предупредил, что подлинность чека можно проверить, например, с помощью сервиса ФНС.
https://ria.ru/20210622/cheki-1738006577.html
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кирилл данилов, россия, мошенничество, федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии, общество