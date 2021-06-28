https://ria.ru/20210628/neft-1738970903.html

"Роснефть" проверила самарскую нефть

"Роснефть" проверила самарскую нефть - РИА Новости, 28.06.2021

"Роснефть" проверила самарскую нефть

Заявление "Транснефти" содержит преждевременные выводы об источнике загрязнения нефти в Самарской области и нуждается в проверке, так как пробы показали полное... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T21:29

2021-06-28T21:29

2021-06-28T22:16

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заявление "Транснефти" содержит преждевременные выводы об источнике загрязнения нефти в Самарской области и нуждается в проверке, так как пробы показали полное соответствие ГОСТу, говорится в заявлении "Роснефти"."Транснефть" ранее в понедельник сообщила, что на прошлой неделе предотвратила попадание в трубопроводную систему в Приволжье нефти с превышением содержания хлорорганических соединений. Угрозы загрязнения системы нет, все потребители получают качественное сырье, добавила компания. Повышенное содержание хлорорганики было зафиксировано 24 июня в отобранных из резервуаров пробах на нефтеперекачивающей станции (НПС) Муханово, где ведется прием нефти от единственного производителя АО "Самаранефтегаз" (дочерняя компания ПАО "НК "Роснефть"), отмечала "Транснефть"."Информация, которой пользуются СМИ для подготовки своих публикаций, основываясь на заявлении "Транснефти", содержит преждевременные выводы об источнике загрязнения нефти в Системе измерения качества нефти (СИКН) Самарской области и нуждается в тщательной проверке", - говорится в заявлении "Роснефти"."Пробы сданной в СИКН нефти, отобранные АО "Самаранефтегаз" совместно с компанией "Транснефть", показали, что уровень ppm (миллионных долей, в данном случае хлорорганических соединений - ред.) полностью соответствует ГОСТу. Это говорит о том, что требуется всестороннее расследование причин инцидента", - отмечается в релизе.Компания добавила, что облегчить расследование поможет информация об источниках загрязнения магистрального трубопровода "Дружба" в 2019 году, так как этот инцидент также был зафиксирован в приволжской "дочке" "Транснефти". Отмечается, что в "Самаранефтегазе" приняты все необходимые меры по исключению попадания не соответствующей нормативам нефти в СИКН. Кроме того, на предприятии создана и продолжает свою работу комиссия по проверке качества нефти, проводится дополнительный отбор проб. "Роснефть" будет своевременно информировать о результатах ее работы.Позднее в "Транснефти" ответили на заявления "Роснефти". По словам пресс-секретаря, советника президента монополии Игоря Демина, результаты независимой экспертизы на наличие хлорорганических соединений признали и в "Самаранефтегазе".Также по словам Демина, прием нефти от "Самаранефтегаза" был возобновлен в субботу, 26 июня, после очистки системы и проведения совместного анализа на наличие хлорорганики в сдаваемой продукции. "Возможно, это начало приема нефти и посчитали в "Роснефти" "преждевременными выводами", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20210527/pozhar-1734469681.html

https://ria.ru/20210524/epokha-1733659511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, роснефть, транснефть, самарская область, экономика