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Главком ВС Мьянмы рассказал, чего добивается Запад
Главком ВС Мьянмы рассказал, чего добивается Запад - РИА Новости, 28.06.2021
Главком ВС Мьянмы рассказал, чего добивается Запад
Западные страны хотят, чтобы у власти в Мьянме находились подконтрольные им люди, они целенаправленно вмешиваются во внутренние дела страны, заявил в интервью... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:04
2021-06-28T12:51
мин аун хлайн
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
национальная лига за демократию (нлд)
оон
нейпьидо
мьянма
в мире
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Западные страны хотят, чтобы у власти в Мьянме находились подконтрольные им люди, они целенаправленно вмешиваются во внутренние дела страны, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного административного совета, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн.По его словам, западные страны стремятся "разрушить государство"."То, что они пишут и делают, ведёт к разрушению нашего государства. Они хотят, чтобы у власти были те люди, которые находятся под их контролем", - сказал старший генерал."Западные страны используют не только средства массовой информации, но ещё и посредством дипломатических связей тоже вмешиваются в наши внутренние дела. В том числе этим занимаются и международные организации, такие как ООН, и гражданские организации. Они целенаправленно вмешиваются в наши дела", - добавил Мин Аун Хлайн.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210628/pvo-1738845540.html
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мин аун хлайн, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), национальная лига за демократию (нлд), оон, нейпьидо, мьянма, в мире
Главком ВС Мьянмы рассказал, чего добивается Запад
09:04 28.06.2021 (обновлено: 12:51 28.06.2021)
 
© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AP Photo

Главком ВС Мьянмы заявил, что Запад хочет, чтобы у власти в стране были подконтрольные ему люди

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Западные страны хотят, чтобы у власти в Мьянме находились подконтрольные им люди, они целенаправленно вмешиваются во внутренние дела страны, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного административного совета, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн.
По его словам, западные страны стремятся "разрушить государство".
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Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО
"То, что они пишут и делают, ведёт к разрушению нашего государства. Они хотят, чтобы у власти были те люди, которые находятся под их контролем", - сказал старший генерал.
"Западные страны используют не только средства массовой информации, но ещё и посредством дипломатических связей тоже вмешиваются в наши внутренние дела. В том числе этим занимаются и международные организации, такие как ООН, и гражданские организации. Они целенаправленно вмешиваются в наши дела", - добавил Мин Аун Хлайн.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Читайте полный текст интервью >>>
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Мьянма хочет расширять военное сотрудничество с Россией
 
Мин Аун ХлайнЗо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Национальная лига за демократию (НЛД)ООННейпьидоМьянмаВ мире
 
 
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