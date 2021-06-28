https://ria.ru/20210628/myanma-1738852259.html

Главком ВС Мьянмы рассказал, чего добивается Запад

Главком ВС Мьянмы рассказал, чего добивается Запад - РИА Новости, 28.06.2021

Главком ВС Мьянмы рассказал, чего добивается Запад

Западные страны хотят, чтобы у власти в Мьянме находились подконтрольные им люди, они целенаправленно вмешиваются во внутренние дела страны, заявил в интервью... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:04

2021-06-28T09:04

2021-06-28T12:51

мин аун хлайн

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

национальная лига за демократию (нлд)

оон

нейпьидо

мьянма

в мире

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Западные страны хотят, чтобы у власти в Мьянме находились подконтрольные им люди, они целенаправленно вмешиваются во внутренние дела страны, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного административного совета, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн.По его словам, западные страны стремятся "разрушить государство"."То, что они пишут и делают, ведёт к разрушению нашего государства. Они хотят, чтобы у власти были те люди, которые находятся под их контролем", - сказал старший генерал."Западные страны используют не только средства массовой информации, но ещё и посредством дипломатических связей тоже вмешиваются в наши внутренние дела. В том числе этим занимаются и международные организации, такие как ООН, и гражданские организации. Они целенаправленно вмешиваются в наши дела", - добавил Мин Аун Хлайн.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210628/pvo-1738845540.html

https://ria.ru/20210628/myanma-1738842523.html

нейпьидо

мьянма

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мин аун хлайн, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), национальная лига за демократию (нлд), оон, нейпьидо, мьянма, в мире